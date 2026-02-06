Відео
Блокбастери про кінець світу — кращі фільми для любителів драйву

Блокбастери про кінець світу — кращі фільми для любителів драйву

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 17:00
Кращі фільми про катастрофи для фанатів екшену — епічні стрічки
Авто. Фрагмент з фільму "Гренландія"

Світ кіно часто показує нам катастрофи, які здаються неймовірними. Такі фільми змушують затамувати подих і задуматися, як ми б вижили в екстремальних умовах. 

Новини.LIVE зібрав для вас стрічки, що вразять масштабом подій і силою людських емоцій.

Фільми про кінець світу, які варто подивитися кожному

"Гренландія"

Рутинне життя родини Герріті руйнується новиною про величезну комету, що мчить до Землі. Джон, його дружина Еллісон та маленький син Нейтан отримують шанс вижити — у Гренландії існує бункер, здатний витримати удар. Але дорога туди стає справжнім випробуванням: уламки комети руйнують міста, а люди навколо починають поводитися як хижаки, забуваючи про закони і людяність. Чи зможе родина подолати жах і дістатися до безпечного місця? 

"2012"

За календарем майя світ має зникнути, і ця ідея оживає на екрані в грандіозній катастрофі. Раптово стає відомо, що ядро Землі нагрівається, і планета чекає колапс. Країни світу будують таємні ковчеги для обраних — тих, хто зможе заплатити величезні суми, щоб вижити. Але доля звичайних людей теж не залишена поза увагою: письменник Джексон Кертіс випадково дізнається про наближення лиха і намагається врятувати власну родину серед хаосу і руйнувань. 

"Післязавтра"

Уявіть, що наш світ змінюється за лічені дні. Кліматолог Джек Хол давно передчував катастрофу і тут його побоювання збуваються: льодовики тануть, океани стрімко охолоджуються, а стихія накриває міста. Син Джека опиняється в Нью-Йорку, де стихія знищує все на своєму шляху. Батькові доводиться прориватися через крижану пустелю, ризикуючи життям заради порятунку близьких. 

фільм катастрофа добірка фантастика фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
