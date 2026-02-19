Новый детективный сериал "Скарпетта" с Николь Кидман — когда премьера

Николь Кидман в сериале "Скарпетта. Кадр из видео

В Голливуде анонсировали одну из самых ожидаемых детективных премьер года. Николь Кидман и Джейми Ли Кертис снялись вместе в сериале "Скарпетта", что создан по мотивам одноименных бестселлеров Патрисии Корнвелл.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Реклама

Читайте также:

Новый сериал с Николь Кидман, что стоит посмотреть

Сюжет ведется в двух временных линиях. Первая показывает начало карьеры Кей Скарпетты (Николь Кидман) в конце 90-х, когда она только стала главным судмедэкспертом. Вторая переносит нас в настоящее, когда Кей возвращается в родной город и возобновляет свою прежнюю работу, расследуя жестокое убийство, которое заставило ее сделать карьеру.

В погоне за справедливостью Скарпетта сталкивается не только со сложными делами, но и с запутанными личными отношениями. Напряженные отношения с сестрой Дороти Фаринелли (Джейми Ли Кертис), давние профессиональные и личные обиды и секреты, угрожающие подорвать все, чего она достигла, становятся не меньшим испытанием, чем самые жестокие преступления, над которыми работает Кей.

В главных ролях можно увидеть Николь Кидман и Бобби Каннавале. Премьера состоится 11 марта 2026 года на Amazon Prime Video.

Ранее мы писали о том, какие экранизации детективных историй стоит посмотреть. Поделились подборкой из пяти лент.

Также мы сообщали о новом британском сериале, который уже приятно поразил зрителей, судя по рейтингу. Интересный детектив о валлийском городке.