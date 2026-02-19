Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Дождались — когда выйдет новый триллер с Николь Кидман

Дождались — когда выйдет новый триллер с Николь Кидман

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 10:02
Новый детективный сериал "Скарпетта" с Николь Кидман — когда премьера
Николь Кидман в сериале "Скарпетта. Кадр из видео

В Голливуде анонсировали одну из самых ожидаемых детективных премьер года. Николь Кидман и Джейми Ли Кертис снялись вместе в сериале "Скарпетта", что создан по мотивам одноименных бестселлеров Патрисии Корнвелл.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Реклама
Читайте также:

Новый сериал с Николь Кидман, что стоит посмотреть

Сюжет ведется в двух временных линиях. Первая показывает начало карьеры Кей Скарпетты (Николь Кидман) в конце 90-х, когда она только стала главным судмедэкспертом. Вторая переносит нас в настоящее, когда Кей возвращается в родной город и возобновляет свою прежнюю работу, расследуя жестокое убийство, которое заставило ее сделать карьеру.

В погоне за справедливостью Скарпетта сталкивается не только со сложными делами, но и с запутанными личными отношениями. Напряженные отношения с сестрой Дороти Фаринелли (Джейми Ли Кертис), давние профессиональные и личные обиды и секреты, угрожающие подорвать все, чего она достигла, становятся не меньшим испытанием, чем самые жестокие преступления, над которыми работает Кей.

В главных ролях можно увидеть Николь Кидман и Бобби Каннавале. Премьера состоится 11 марта 2026 года на Amazon Prime Video.

Ранее мы писали о том, какие экранизации детективных историй стоит посмотреть. Поделились подборкой из пяти лент.

Также мы сообщали о новом британском сериале, который уже приятно поразил зрителей, судя по рейтингу. Интересный детектив о валлийском городке.

кино сериал Николь Кидман Криминал детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации