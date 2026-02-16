Видео
Україна
Видео

Рейтинговый британский мини-сериал — сюжет, что держит до конца

Рейтинговый британский мини-сериал — сюжет, что держит до конца

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:02
Британский мини-сериал 2026 года с высоким рейтингом — сюжет захватывает
Главная героиня сериала "Под солончаком". Кадр из видео

Иногда самое страшное происходит не в больших городах, а там, где все здороваются на улице. "Под солончаком" — это детектив о маленьком валлийском городке, который скрывает больше, чем кажется. И о женщине, для которой новое дело становится личным.

Новини.LIVE расскажет об этом детективе больше.

Почему стоит посмотреть "Под солончаком"

Морфа-Хален стоит между горами и морем. Зимой здесь ветрено и сыро, а солончак медленно разъедает берег. Люди живут просто: школа, паб, рыбалка, местные новости, которые расходятся быстрее волн. Но покой разрушает страшная находка - тело восьмилетней Сефин. Девочку находят возле воды, и официальная версия звучит слишком удобно.

Но для Джеки Эллис это больше, чем очередное дело. Когда-то она преподавала в школе, знала Сефин лично. К тому же, три года назад пропала ее племянница Несса. Тогда расследование зашло в тупик, а Джеки фактически потеряла репутацию. Город помнит это и не дает забыть.

К Морфу-Халену присоединяется детектив Эрик Булл. Именно он вел дело Нессы и не довел его до конца. Между ним и Джеки из-за старых обид возникает напряжение и недоверие. Но новая трагедия заставляет их работать вместе. Чем глубже они копают, тем больше странных совпадений находят. Свидетели путаются в показаниях. Некоторые слишком нервно реагируют на простые вопросы. Оказывается, что этот маленький город многое скрывает.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
