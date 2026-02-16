Британський мінісеріал 2026 року із високим рейтингом — сюжет захоплює

Головна героїня серіалу "Під солончаком". Кадр з відео

Іноді найстрашніше відбувається не у великих містах, а там, де всі вітаються на вулиці. "Під солончаком" — це детектив про маленьке валлійське містечко, яке приховує більше, ніж здається. І про жінку, для якої нова справа стає особистою.

Новини.LIVE розповість про цей детектив більше.

Чому варто подивитись "Під солончаком"

Морфа-Хален стоїть між горами та морем. Узимку тут вітряно й сиро, а солончак повільно роз’їдає берег. Люди живуть просто: школа, паб, рибальство, місцеві новини, які розходяться швидше за хвилі. Але спокій руйнує страшна знахідка — тіло восьмирічної Сефін. Дівчинку знаходять біля води, і офіційна версія звучить занадто зручно.

Але для Джекі Елліс це більше, ніж чергова справа. Колись вона викладала у школі, знала Сефін особисто. До того ж, три роки тому зникла її племінниця Несса. Тоді розслідування зайшло в глухий кут, а Джекі фактично втратила репутацію. Місто пам’ятає це і не дає забути.

До Морфа-Халена приєднується детектив Ерік Булл. Саме він вів справу Несси і не довів її до кінця. Між ним і Джекі через старі образи виникає напруга та недовіра. Але нова трагедія змушує їх працювати разом. Чим глибше вони копають, тим більше дивних збігів знаходять. Свідки плутаються в показах. Дехто занадто нервово реагує на прості запитання. Виявляється, що це маленьке місто багато чого приховує.

