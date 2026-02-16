Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Рейтинговий британський мінісеріал — сюжет, що тримає до кінця

Рейтинговий британський мінісеріал — сюжет, що тримає до кінця

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 10:02
Британський мінісеріал 2026 року із високим рейтингом — сюжет захоплює
Головна героїня серіалу "Під солончаком". Кадр з відео

Іноді найстрашніше відбувається не у великих містах, а там, де всі вітаються на вулиці. "Під солончаком" — це детектив про маленьке валлійське містечко, яке приховує більше, ніж здається. І про жінку, для якої нова справа стає особистою.

Новини.LIVE розповість про цей детектив більше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись "Під солончаком" 

Морфа-Хален стоїть між горами та морем. Узимку тут вітряно й сиро, а солончак повільно роз’їдає берег. Люди живуть просто: школа, паб, рибальство, місцеві новини, які розходяться швидше за хвилі. Але спокій руйнує страшна знахідка — тіло восьмирічної Сефін. Дівчинку знаходять біля води, і офіційна версія звучить занадто зручно.

Але для Джекі Елліс це більше, ніж чергова справа. Колись вона викладала у школі, знала Сефін особисто. До того ж, три роки тому зникла її племінниця Несса. Тоді розслідування зайшло в глухий кут, а Джекі фактично втратила репутацію. Місто пам’ятає це і не дає забути.

До Морфа-Халена приєднується детектив Ерік Булл. Саме він вів справу Несси і не довів її до кінця. Між ним і Джекі через старі образи виникає напруга та недовіра. Але нова трагедія змушує їх працювати разом. Чим глибше вони копають, тим більше дивних збігів знаходять. Свідки плутаються в показах. Дехто занадто нервово реагує на прості запитання. Виявляється, що це маленьке місто багато чого приховує.

Раніше ми писали про те, які серіали з високим рейтингом ще варто подивитись.

Також ми повідомляли, які фільми та серіали можна передивитись не один раз і вони не набридають.

фільм серіал розслідування детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації