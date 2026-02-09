Відео
4 найкращі серіали з високим рейтингом, які хочеться переглядати

4 найкращі серіали з високим рейтингом, які хочеться переглядати

Дата публікації: 9 лютого 2026 19:06
Легендарні серіали, які не набридають — найкращий вибір на всі часи
Герої серіалу "Як я зустрів вашу маму". Кадр з відео

Іноді після важкого дня хочеться просто сісти на диван і відволіктися від усіх проблем. Саме для таких моментів існують серіали, які дарують тепло, сміх і відчуття, що світ не такий складний, як здається. 

Новини.LIVE зібрав для вас історії, до яких хочеться повертатися знову і знову.

Читайте також:

Які серіали подивитися

"Теорія великого вибуху"

Це серіал про двох геніальних фізиків — Леонарда і Шелдона, які вміють вирішувати найскладніші наукові задачі, але зовсім не вміють ладнати з людьми. Коли в їх життя з’являється Пенні, звичайна дівчина з іншого світу, все змінюється. Леонард закохується, а Шелдон дивиться на все з абсолютним цинізмом і незвичайним логічним підходом.

Доповнюють картину їх друзі: Говард, який завжди готовий вразити знанням мов, та Радж, який боїться говорити з дівчатами без келиха вина. У кожного з них свої дивакуваті ритуали, невимушені жарти і дивні, але дуже мили серцю звички.

"Офіс"

Маленька паперова компанія стає місцем, де смішне і дивне переплітається з реальним життям. Майкл Скотт — бос, який не розуміє простих речей, але вміє веселити весь офіс. Тут є і робочі конфлікти, і романтичні пригоди, і дружба, яка перевіряється кожен день. 

"Як я зустрів вашу маму"

Тед шукає кохання всього свого життя, але на шляху зустрічає друзів, які стають його сім’єю. Маршалл і Лілі вже одружені, Барні живе на повну і не вірить у серйозні стосунки. З появою Робін життя стає ще яскравішим. Серіал показує, що дружба і кохання не завжди приходять одразу, а найцінніші моменти в житті трапляються несподівано.

"Друзі"

Шестеро молодих людей живуть у великому місті, сміються, сваряться, закохуються і намагаються триматися разом. Дрібні пригоди та несподівані романи — все це створює відчуття, що ви теж є частиною їхньої компанії. Навіть після багатьох переглядів серіал не втрачає легкості і здатності піднімати настрій.

Раніше ми писали про те, які захопливі серіали на основі реальних подій варто подивитись. 

Також ми повідомляли, які серіали за останні 30 років стали культовими.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
