Серіали, які ніколи не набридають — кращі 5 історій за останні 30 років

Герой серіалу "Пуститися берега". Фото: кадр з відео

Є серіали, які збирають мільйони фанатів і надовго залишаються в пам’яті. Їх цінують не тільки за акторську гру, а й за несподівані сюжетні повороти та героїв, які з часою стають ніби рідними.

Новини.LIVE вирішив пригадати кілька таких стрічок, до яких хочеться повертатися знову і знову.

Реклама

Читайте також:

Культові серіали всіх часів

"Друзі"

Якщо згадати серіали 90-х, "Друзі" неможливо оминути. Девід Крейн та Марта Кауффман створили історію про шістьох друзів, що живуть у Нью-Йорку і постійно збираються в улюбленому кафе Central Perk. Тут є все — сварки, примирення, закоханість і нескінченні жарти. Але найцікавіше не в сюжеті, а в тому, що герої здаються справжніми людьми: вони сміються, помиляються і намагаються розібратися в своєму житті.

"Форс-мажори"

Історія Гарві Спектера та Майка Росса вражає поєднанням динаміки та логіки. Гарві — адвокат, який заробляє шалені гроші, і Майк — геніальний, але без диплома юрист. Коли їхні шляхи перетинаються, починається гра розумів, інтриг і професійних амбіцій. Серіал змушує відчути атмосферу великого міста, де кожен крок може стати вирішальним.

"Пуститися берега"

Волтер Вайт — типовий сімейний чоловік, який дізнається про смертельний діагноз. Але замість того, щоб здаватися, він вирішує залишити по собі фінансову безпеку для сім’ї. Разом із колишнім учнем Джессі він починає виробництво наркотиків, і звичайне життя перетворюється на небезпечну гру з бандитами та законом.

"Надприродне"

Брати Вінчестери пережили трагедію ще в дитинстві, і тепер їхнє життя — боротьба з істотами, про яких інші навіть не здогадуються. Демони, перевертні, духи — усе це частина їхньої повсякденної роботи. Водночас серіал відомий тим, як він показує сімейні зв’язки, відданість і страх втратити рідних.

"Гра престолів"

Політичні інтриги, родинні конфлікти і війна з надприродним — усе це зібрано у фентезійному світі Вестероса. Серсея Ланністер бореться за владу, Дейнеріс Таргарієн іде за правом на трон із драконами, а люди гинуть у війнах і змовах. Серіал став прикладом того, як продуманий сюжет і деталі образів можуть робити історію глибокою і складною, не втрачаючи при цьому драматизму та реалістичності.

Раніше ми писали про те, що готується сиквел "Гри престолів". Уточнюємо, що саме очікувати фанатам.

Також ми повідомляли, які серіали з 2000-х досі є улюбленцями багатьох. Ці стрічки відомі мільйонам.