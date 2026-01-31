Видео
5 культовых сериалов последних 30 лет, которые стоит посмотреть всем

5 культовых сериалов последних 30 лет, которые стоит посмотреть всем

Дата публикации 31 января 2026 17:15
Сериалы, которые никогда не надоедают - лучшие 5 историй за последние 30 лет
Герой сериала "Во все тяжкие". Фото: кадр из видео

Есть сериалы, которые собирают миллионы фанатов и надолго остаются в памяти. Их ценят не только за актерскую игру, но и за неожиданные сюжетные повороты и героев, которые кажутся становятся со временем будто родными.

Новини.LIVE решил вспомнить несколько таких лент, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Читайте также:

Культовые сериалы всех времен

"Друзья"

Если вспомнить сериалы 90-х, "Друзья" невозможно обойти стороной. Дэвид Крейн и Марта Кауффман создали историю о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке и постоянно собираются в любимом кафе Central Perk. Здесь есть все — ссоры, примирения, влюбленность и бесконечные шутки. Но самое интересное не в сюжете, а в том, что герои кажутся настоящими людьми: они смеются, ошибаются и пытаются разобраться в своей жизни.

"Форс-мажоры"

История Харви Спектера и Майка Росса поражает сочетанием динамики и логики. Харви — адвокат, который зарабатывает бешеные деньги, и Майк — гениальный, но без диплома юрист. Когда их пути пересекаются, начинаются интриги. Сериал заставляет прочувствовать атмосферу большого города, где каждый шаг может стать решающим.

"Во все тяжкие"

Уолтер Уайт — типичный семейный мужчина, который узнает о смертельном диагнозе. Но вместо того, чтобы сдаваться, он решает оставить после себя финансовую безопасность для семьи. Вместе с бывшим учеником Джесси он начинает производство наркотиков, и обычная жизнь превращается в опасную игру с бандитами и законом.

"Сверхъестественное"

Братья Винчестеры пережили трагедию еще в детстве, и теперь их жизнь — борьба с существами, о которых другие даже не догадываются. Демоны, оборотни, духи — все это часть их повседневной работы. В то же время сериал известен тем, как он показывает семейные связи, преданность и страх потерять родных.

"Игра престолов"

Политические интриги, семейные конфликты и война со сверхъестественным — все это собрано в фэнтезийном мире Вестероса. Серсея Ланнистер борется за власть, Дейнерис Таргариен идет за правом на трон с драконами, а люди гибнут в войнах и заговорах. Сериал стал примером того, как продуманный сюжет и детали образов могут делать историю глубокой и сложной, не теряя при этом драматизма и реалистичности.

Ранее мы писали о том, что готовится сиквел "Игры престолов". Уточняем, что именно ожидать фанатам.

Также мы сообщали, какие сериалы из 2000-х до сих пор являются любимчиками многих. Эти ленты известны миллионам.

кино сериал драма триллеры детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
