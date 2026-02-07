4 кращі мінісеріали на реальних подіях — історії, що захоплюють з першої хвилини

Героїня серіалу "Токсичне місто". Фото: кадр з відео

Мінісеріали — це ідеальний вибір для тих, хто хоче подивитися захопливу історію всього за кілька вечорів. Серед низки цікавих стрічок є кілька варіантів, що зняті на основі реальних подій.

Кращі мінісеріали на основі реальних подій

"Вождь війни"

Каяна — корінний гаваєць, що повертається додому після тривалої мандрівки. Однак тут на нього чекає не спокій, а боротьба. Головний герой прагне об'єднати ворогуючі королівства та захистити свій народ від колонізації. Це реальна історія, що розгорталася на Гаваях з 1782 по 1810 рік.

"Яблучний оцет" (2025)

Белль Гібсон вирішила поділитися з усім світом своїм рецептом чудодійного зцілення від раку головного мозку. Жінка склала план, який мав би допомогти таким же знедоленим, як вона. Однак все виявилося лише красивою казочкою. Насправді Гібсон вигадала історію з хворобою і зціленням заради власної вигоди.

"Токсичне місто"

Троє молодих матерів народжують дітей з дефектами верхніх кінцівок. Вони переконані, що на це є причина. Жінки об'єднуються в групу, аби знайти справжню причину хвороби малюків. Однак чим більше вони наближаються до розгадки, тим небезпечніше це для них, а підсумки розслідування взагалі шокують.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Це історія про реально маніяка Еда Гіна, якого вважали одним з найбільш жорстоких злочинців в історії. Він безжально вбивав жінок та був жорстоким канібалом. В серіалі показано, що саме так вплинуло на психіку чоловіка та чому він став справжнім звіром.

