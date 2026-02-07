Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Захопливі мінісеріали на основі реальних подій — 4 кращі стрічки

Захопливі мінісеріали на основі реальних подій — 4 кращі стрічки

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 12:05
4 кращі мінісеріали на реальних подіях — історії, що захоплюють з першої хвилини
Героїня серіалу "Токсичне місто". Фото: кадр з відео

Мінісеріали — це ідеальний вибір для тих, хто хоче подивитися захопливу історію всього за кілька вечорів. Серед низки цікавих стрічок є кілька варіантів, що зняті на основі реальних подій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращі мінісеріали на основі реальних подій

"Вождь війни"

Каяна — корінний гаваєць, що повертається додому після тривалої мандрівки. Однак тут на нього чекає не спокій, а боротьба. Головний герой прагне об'єднати ворогуючі королівства та захистити свій народ від колонізації. Це реальна історія, що розгорталася на Гаваях з 1782 по 1810 рік. 

"Яблучний оцет" (2025)

Белль Гібсон вирішила поділитися з усім світом своїм рецептом чудодійного зцілення від раку головного мозку. Жінка склала план, який мав би допомогти таким же знедоленим, як вона. Однак все виявилося лише красивою казочкою. Насправді Гібсон вигадала історію з хворобою і зціленням заради власної вигоди.

"Токсичне місто"

Троє молодих матерів народжують дітей з дефектами верхніх кінцівок. Вони переконані, що на це є причина. Жінки об'єднуються в групу, аби знайти справжню причину хвороби малюків. Однак чим більше вони наближаються до розгадки, тим небезпечніше це для них, а підсумки розслідування взагалі шокують.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіна"

Це історія про реально маніяка Еда Гіна, якого вважали одним з найбільш жорстоких злочинців в історії. Він безжально вбивав жінок та був жорстоким канібалом. В серіалі показано, що саме так вплинуло на психіку чоловіка та чому він став справжнім звіром.

Нагадаємо, раніше ми писали про південнокорейські трилери з найвищим рейтингом. Ці фільми здобули прихильність глядачів.

Також ми розповідали про те, яку екранізацію варто подивитися. Цей фільм ще кращий за книгу.

фільм міні-серіал детективні серіали добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації