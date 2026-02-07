4 лучших мини-сериала на реальных событиях — истории, захватывающие с первой минуты

Героиня сериала "Токсичный город". Фото: кадр из видео

Мини-сериалы — это идеальный выбор для тех, кто хочет посмотреть увлекательную историю всего за несколько вечеров. Среди ряда интересных лент есть несколько вариантов, снятых на основе реальных событий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие мини-сериалы на основе реальных событий

"Вождь войны"

Каяна — коренной гаваец, который возвращается домой после длительного путешествия. Однако здесь его ждет не покой, а борьба. Главный герой стремится объединить враждующие королевства и защитить свой народ от колонизации. Это реальная история, которая разворачивалась на Гавайях с 1782 по 1810 год.

"Яблочный уксус" (2025)

Белль Гибсон решила поделиться со всем миром своим рецептом чудодейственного исцеления от рака головного мозга. Женщина составила план, который должен был бы помочь таким же обездоленным, как она. Однако все оказалось лишь красивой сказочкой. На самом деле Гибсон придумала историю с болезнью и исцелением ради собственной выгоды.

"Токсичный город"

Трое молодых матерей рожают детей с дефектами верхних конечностей. Они убеждены, что на это есть причина. Женщины объединяются в группу, чтобы найти истинную причину болезни малышей. Однако чем больше они приближаются к разгадке, тем опаснее это для них, а итоги расследования вообще шокируют.

"Чудовище: История Эда Гина"

Это история о реально маньяке Эде Гине, которого считали одним из самых жестоких преступников в истории. Он безжалостно убивал женщин и был жестоким каннибалом. В сериале показано, что именно так повлияло на психику мужчины и почему он стал настоящим зверем.

