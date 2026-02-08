Німецький серіал про шпигунів — 2 сезони, від яких важко відірватися

Кадр з серіалу "Клео". Скриншот відео

В центрі сюжету історія жінки, яку система спершу виховала, а потім спокійно зламала. Події розгортаються на тлі Німеччини кінця 80-х. При перегляді цього серіалу легко зловити себе на дивному співчутті там, де, здавалось би, його не має бути.

Чим цікавий німецький серіал "Клео"

Події починаються у 1987 році. Клео Штрауб — не просто агентка Штазі, а людина з дуже вузькою спеціалізацією. Її задача тихо прибрати того, на кого вкажуть. Вона без емоцій перетинає кордони, відвідує нічні клуби Західного Берліна, виконуючи свою роботу, й повертається додому так, ніби це була звичайна робоча поїздка. Її життя здається цілком стабільним: куратор і водночас коханий, очікування дитини, відчуття, що вона потрібна державі. А потім усе обривається. Зрада приходить не ззовні, а зсередини системи, якій Клео служила без запитань. Далі її очікувало довічне ув'язнення, тюрма, бійка і втрата дитини.

Після падіння Берлінського муру Клео виходить на свободу за амністією — у країну, якої фактично вже не існує. Вона починає власний маршрут помсти, і тут серіал стає ще більш цікавим.

