Головна Кіно 2 сезони на одному диханні — німецький серіал про шпигунів і СРСР

2 сезони на одному диханні — німецький серіал про шпигунів і СРСР

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 06:27
Німецький серіал про шпигунів — 2 сезони, від яких важко відірватися
Кадр з серіалу "Клео". Скриншот відео

В центрі сюжету історія жінки, яку система спершу виховала, а потім спокійно зламала. Події розгортаються на тлі Німеччини кінця 80-х. При перегляді цього серіалу легко зловити себе на дивному співчутті там, де, здавалось би, його не має бути.

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Читайте також:

Чим цікавий німецький серіал "Клео"

Події починаються у 1987 році. Клео Штрауб — не просто агентка Штазі, а людина з дуже вузькою спеціалізацією. Її задача тихо прибрати того, на кого вкажуть. Вона без емоцій перетинає кордони, відвідує нічні клуби Західного Берліна, виконуючи свою роботу, й повертається додому так, ніби це була звичайна робоча поїздка. Її життя здається цілком стабільним: куратор і водночас коханий, очікування дитини, відчуття, що вона потрібна державі. А потім усе обривається. Зрада приходить не ззовні, а зсередини системи, якій Клео служила без запитань. Далі її очікувало довічне ув'язнення, тюрма, бійка і втрата дитини. 

Після падіння Берлінського муру Клео виходить на свободу за амністією — у країну, якої фактично вже не існує. Вона починає власний маршрут помсти, і тут серіал стає ще більш цікавим.

Раніше ми писали про те, які відомі фільми та серіали були зняті на основі реальних злочинів. Ці історії вразять фіналом.

Також ми повідомляли, які британські серіали будуть цікавими справжнім кіноманам.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
