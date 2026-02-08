Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 2 сезона на одном дыхании — немецкий сериал о шпионах и СССР

2 сезона на одном дыхании — немецкий сериал о шпионах и СССР

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 06:27
Немецкий сериал о шпионах — 2 сезона, от которых трудно оторваться
Кадр из сериала "Клео". Скриншот видео

В центре сюжета история женщины, которую система сначала воспитала, а потом спокойно сломала. События разворачиваются на фоне Германии конца 80-х. При просмотре этого сериала легко поймать себя на странном сочувствии там, где, казалось бы, его не должно быть.

Новини.LIVE расскажет об этой ленте больше.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен немецкий сериал "Клео"

События начинаются в 1987 году. Клео Штрауб — не просто агент Штази, а человек с очень узкой специализацией. Ее задача тихо убрать того, на кого укажут. Она без эмоций пересекает границы, посещает ночные клубы Западного Берлина, выполняя свою работу, и возвращается домой так, будто это была обычная рабочая поездка. Ее жизнь кажется вполне стабильной: куратор и одновременно любимый, ожидание ребенка, ощущение, что она нужна государству. А потом все обрывается. Предательство приходит не извне, а изнутри системы, которой Клео служила без вопросов. Далее ее ожидало пожизненное заключение, тюрьма, драка и потеря ребенка.

После падения Берлинской стены Клео выходит на свободу по амнистии — в страну, которой фактически уже не существует. Она начинает собственный маршрут мести, и тут сериал становится еще более интересным.

Ранее мы писали о том, какие известные фильмы и сериалы были сняты на основе реальных преступлений. Эти истории поразят финалом.

Также мы сообщали, какие британские сериалы будут интересными настоящим киноманам.

Германия кино сериал триллеры
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации