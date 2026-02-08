Немецкий сериал о шпионах — 2 сезона, от которых трудно оторваться

2 сезона на одном дыхании — немецкий сериал о шпионах и СССР
В центре сюжета история женщины, которую система сначала воспитала, а потом спокойно сломала. События разворачиваются на фоне Германии конца 80-х. При просмотре этого сериала легко поймать себя на странном сочувствии там, где, казалось бы, его не должно быть.
Чем интересен немецкий сериал "Клео"
События начинаются в 1987 году. Клео Штрауб — не просто агент Штази, а человек с очень узкой специализацией. Ее задача тихо убрать того, на кого укажут. Она без эмоций пересекает границы, посещает ночные клубы Западного Берлина, выполняя свою работу, и возвращается домой так, будто это была обычная рабочая поездка. Ее жизнь кажется вполне стабильной: куратор и одновременно любимый, ожидание ребенка, ощущение, что она нужна государству. А потом все обрывается. Предательство приходит не извне, а изнутри системы, которой Клео служила без вопросов. Далее ее ожидало пожизненное заключение, тюрьма, драка и потеря ребенка.
После падения Берлинской стены Клео выходит на свободу по амнистии — в страну, которой фактически уже не существует. Она начинает собственный маршрут мести, и тут сериал становится еще более интересным.
