Немецкий сериал о шпионах — 2 сезона, от которых трудно оторваться

Кадр из сериала "Клео". Скриншот видео

В центре сюжета история женщины, которую система сначала воспитала, а потом спокойно сломала. События разворачиваются на фоне Германии конца 80-х. При просмотре этого сериала легко поймать себя на странном сочувствии там, где, казалось бы, его не должно быть.

Новини.LIVE расскажет об этой ленте больше.

Чем интересен немецкий сериал "Клео"

События начинаются в 1987 году. Клео Штрауб — не просто агент Штази, а человек с очень узкой специализацией. Ее задача тихо убрать того, на кого укажут. Она без эмоций пересекает границы, посещает ночные клубы Западного Берлина, выполняя свою работу, и возвращается домой так, будто это была обычная рабочая поездка. Ее жизнь кажется вполне стабильной: куратор и одновременно любимый, ожидание ребенка, ощущение, что она нужна государству. А потом все обрывается. Предательство приходит не извне, а изнутри системы, которой Клео служила без вопросов. Далее ее ожидало пожизненное заключение, тюрьма, драка и потеря ребенка.

После падения Берлинской стены Клео выходит на свободу по амнистии — в страну, которой фактически уже не существует. Она начинает собственный маршрут мести, и тут сериал становится еще более интересным.

