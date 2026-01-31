Видео
Видео

Главная Кино Новый мини-сериал с актрисой из "Игры престолов" уже в трендах

Новый мини-сериал с актрисой из "Игры престолов" уже в трендах

Дата публикации 31 января 2026 10:02
Новый триллер со звездой "Игры престолов" — интересный мини-сериал на выходные
Героиня сериала "Ограбление". Фото: кадр из видео

На Prime Video появился мини-сериал, о котором сложно не говорить — он нервный и очень хорошо держит внимание. "Ограбление" — это не просто история о преступлении, а сериал о выборе, страхе и вещах, которые обычно прячут под дорогими костюмами и за офисными улыбками.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Читайте также:

Чем интересен новый мини-сериал "Ограбление"

21 января 2026 года Prime Video выложил сразу все шесть серий криминального триллера "Ограбление" (Steal). Формат "посмотрел за вечер" здесь работает на максимум: каждая серия заканчивается так, что рука сама тянется нажать "следующую".

В центре истории — Зара, сотрудница инвестиционной компании пенсионного фонда Lochmill Capital. Ее жизнь похожа на бесконечный повтор: те же маршруты, те же разговоры, те же цифры на экране. Она не ищет приключений и в какой-то момент они находят ее сами. Нападение на фонд переворачивает все. Зара вместе с коллегой Люком оказывается в ситуации, где каждое слово может стоить жизни, а выполнение приказов грабителей — единственный способ дожить до утра.

Параллельно разворачивается линия детектива Риса. Формально он — тот, кто должен собрать факты и наказать преступников. Неформально — человек с собственными мотивами, которые постепенно начинают проявлять себя сквозь профессиональную маску. И чем глубже он погружается в дело, тем менее однозначными становятся роли "жертвы" и "преступника".

Британская актриса Софи Тернер, звезда сериала "Игры престолов", в главной роли этого сериала неожиданно отходит от привычного образа сильной фэнтезийной героини. Ее Зара — живая, ранимая, иногда растерянная. Она не пытается быть героической, и именно это в ней цепляет.

Ранее мы писали о том, какие 3 украинских сериала за последние 10 лет вы могли пропустить.

Также мы сообщали, какие новые фильмы и сериалы стоит обязательно посмотреть уже сейчас.

