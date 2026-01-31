Відео
Відео

Головна Кіно Новий мінісеріал з акторкою з "Гри престолів" вже в трендах

Новий мінісеріал з акторкою з "Гри престолів" вже в трендах

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 10:02
Новий трилер з зіркою "Гри престолів" — цікавий мінісеріал на вихідні
Героїня серіалу "Пограбування". Фото: кадр з відео

На Prime Video з’явився мінісеріал, про який складно не говорити — він нервовий і дуже добре тримає увагу. "Пограбування" — це не просто історія про злочин, а серіал про вибір, страх і речі, які зазвичай ховають під дорогими костюмами й за офісними усмішками.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Читайте також:

Чим цікавий новий мінісеріал "Пограбування"

21 січня 2026 року Prime Video виклав одразу всі шість серій кримінального трилера "Пограбування" (Steal). Формат "подивився за вечір" тут працює на максимум: кожна серія закінчується так, що рука сама тягнеться натиснути "наступну".

У центрі історії — Зара, співробітниця інвестиційної компанії пенсійного фонду Lochmill Capital. Її життя схоже на нескінченний повтор: ті самі маршрути, ті самі розмови, ті самі цифри на екрані. Вона не шукає пригод і в якийсь момент вони знаходять її самі. Напад на фонд перевертає все. Зара разом із колегою Люком опиняється в ситуації, де кожне слово може коштувати життя, а виконання наказів грабіжників — єдиний спосіб дожити до ранку.

Паралельно розгортається лінія детектива Ріса. Формально він — той, хто має зібрати факти й покарати злочинців. Неформально — людина з власними мотивами, які поступово починають проявляти себе крізь професійну маску. І чим глибше він занурюється в справу, тим менш однозначними стають ролі "жертви" і "злочинця". 

Британська акторка Софі Тернер, зірка серіалу "Гри престолів", у головній ролі цього серіалу несподівано відходить від звичного образу сильної фентезійної героїні. Її Зара — жива, вразлива, подекуди розгублена. Вона не намагається бути героїчною, і саме це в ній чіпляє.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
