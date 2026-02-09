Легендарные сериалы, что не надоедают — лучший выбор на все времена

Герои сериала "Как я встретил вашу маму". Кадр из видео

Иногда после тяжелого дня хочется просто сесть на диван и отвлечься от всех проблем. Именно для таких моментов существуют сериалы, которые дарят тепло, смех и ощущение, что мир не так сложен, как кажется.

Новини.LIVE собрал для вас истории, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Какие сериалы посмотреть

"Теория большого взрыва"

Это сериал о двух гениальных физиках — Леонарде и Шелдоне, которые умеют решать сложнейшие научные задачи, но совсем не умеют ладить с людьми. Когда в их жизни появляется Пенни, обычная девушка из другого мира, все меняется. Леонард влюбляется, а Шелдон смотрит на все с абсолютным цинизмом и необычным логическим подходом.

Дополняют картину их друзья: Говард, который всегда готов поразить знанием языков, и Радж, который боится говорить с девушками без бокала вина. У каждого из них свои странные ритуалы, непринужденные шутки и странные, но очень милые сердцу привычки.

"Офис"

Маленькая бумажная компания становится местом, где смешное и странное переплетается с реальной жизнью. Майкл Скотт — босс, который не понимает простых вещей, но умеет веселить весь офис. Здесь есть и рабочие конфликты, и романтические приключения, и дружба, которая проверяется каждый день.

"Как я встретил вашу маму"

Тед ищет любовь всей своей жизни, но на пути встречает друзей, которые становятся его семьей. Маршалл и Лили уже женаты, Барни живет на полную и не верит в серьезные отношения. С появлением Робин жизнь становится еще ярче. Сериал показывает, что дружба и любовь не всегда приходят сразу, а самые ценные моменты в жизни случаются неожиданно.

"Друзья"

Шестеро молодых людей живут в большом городе, смеются, ссорятся, влюбляются и пытаются держаться вместе. Мелкие приключения и неожиданные романы — все это создает ощущение, что вы тоже являетесь частью их компании. Даже после многих просмотров сериал не теряет легкости и способности поднимать настроение.

