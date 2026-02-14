Легендарні фільми та серіали, що роками популярні — що подивитися

Кіра Найтлі в "Піратах Карибського моря". Кадр з відео

Мільйони глядачів щороку повертаються до цих історій, бо вони не втрачають популярності навіть через роки. У добірці зібрані серіали та фільми, які змогли залишити слід у серцях і розумі, не лише завдяки драмі, а й завдяки живим персонажам і несподіваним поворотам сюжету.

Новини.LIVE розповість про такі стрічки.

Чому ці фільми та серіали роками популярні

"Відчайдушні домогосподарки"

Сюжет серіалу розгортається на Вістерія Лейн, де життя героїнь здається ідеальним, але насправді приховує масу проблем. Сьюзен, Габріель, Брі, Лінетт та Еді проходять через сімейні кризи, складні стосунки та непередбачувані події, які інколи перевертають їхнє життя з ніг на голову. Серіал показує, що за фасадом ідеальної вулиці ховаються такі ж страхи, бажання і помилки, як і у всіх нас.

"Величне століття. Роксолана"

Ця історія про кохання і владу починається зі сходження Сулеймана на трон Османської імперії. Перед глядачем розгортаються інтриги двору, політичні ігри та боротьба за виживання, а серце султана завойовує Хюррем. Її шлях до впливу на чоловіка і державу повний хитрощів і рішучих кроків, а кожна сцена змушує відчувати напруження та емоції героїв, які здаються близькими та зрозумілими.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

Капітан Джек Горобець та його союзники потрапляють у полон пригод і магії. Щоб зняти стародавнє прокляття, героям доводиться об’єднуватися, ризикувати і знаходити спільну мову навіть із ворогами.

"Гра престолів"

Боротьба за Залізний трон не залишає жодного шансу на спокій. Серсея Ланністер з усіх сил тримається за владу, Дейнеріс Таргарієн веде свою армію до дому, а за стіною наближається смертельна загроза. Серіал поєднує політичні інтриги, родинні драми та фантастичні битви, які змушують глядача тримати серце в п'ятках і вірити в силу кожного персонажа.

