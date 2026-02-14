Легендарные фильмы и сериалы, которые годами популярны - что посмотреть

Кира Найтли в "Пиратах Карибского моря". Кадр из видео

Миллионы зрителей ежегодно возвращаются к этим историям, потому что они не теряют популярности даже спустя годы. В подборке собраны сериалы и фильмы, которые смогли оставить след в сердцах и разуме, не только благодаря драме, но и благодаря живым персонажам и неожиданным поворотам сюжета.

Новини.LIVE расскажет о таких лентах.

Реклама

Читайте также:

Почему эти фильмы и сериалы годами популярны

"Отчаянные домохозяйки"

Сюжет сериала разворачивается на Вистерия Лейн, где жизнь героинь кажется идеальной, но на самом деле скрывает массу проблем. Сьюзен, Габриэль, Бри, Линетт и Эди проходят через семейные кризисы, сложные отношения и непредсказуемые события, которые иногда переворачивают их жизнь с ног на голову. Сериал показывает, что за фасадом идеальной улицы скрываются такие же страхи, желания и ошибки, как и у всех нас.

"Великолепный век. Роксолана"

Эта история о любви и власти начинается с восхождения Сулеймана на трон Османской империи. Перед зрителем разворачиваются интриги двора, политические игры и борьба за выживание, а сердце султана завоевывает Хюррем. Ее путь к влиянию на мужа и государство полон хитростей и решительных шагов, а каждая сцена заставляет чувствовать напряжение и эмоции героев, которые кажутся близкими и понятными.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Капитан Джек Воробей и его союзники попадают в плен приключений и магии. Чтобы снять древнее проклятие, героям приходится объединяться, рисковать и находить общий язык даже с врагами.

"Игра престолов"

Борьба за Железный трон не оставляет ни единого шанса на покой. Серсея Ланнистер изо всех сил держится за власть, Дейнерис Таргариен ведет свою армию домой, а за стеной приближается смертельная угроза. Сериал сочетает политические интриги, семейные драмы и фантастические битвы, которые заставляют зрителя держать сердце в пятках и верить в силу каждого персонажа.

Ранее мы писали о том, какие триллеры стоит сохранить, чтобы потом было что вечером посмотреть.

Также мы сообщали, какие сериалы о путешествиях во времени вы могли и не видеть, но они поразят сюжетом и актерской игрой.