Главная Кино Назад в будущее — 4 интересных сериала о путешествиях во времени

Назад в будущее — 4 интересных сериала о путешествиях во времени

Дата публикации 4 февраля 2026 19:03
4 лучших сериала о путешественниках во времени — вы могли о них не слышать
Герой смотрит на разрушенный город. Кадр из видео

Путешествия во времени всегда завораживают: одни герои пытаются изменить прошлое, другие — спасают будущее, а еще кто-то просто пытается выжить в необычных обстоятельствах. Сериалов с таким сюжетом немало, но есть ленты, достойные особого внимания.

Новини.LIVE поможет вам найти достойный сериал для просмотра, если вы любите фантастику.

Сериалы о путешествиях во времени со сложным сюжетом

"Министерство времени"

Представьте правительственное учреждение, которое охраняет историю. Именно такое Министерство времени существует в Испании. Его сотрудники — Хулиан Мартинес, Амелия Фольч и Алонсо де Энтрериос — путешествуют в разные эпохи, чтобы не допустить изменений прошлого. Они посещают события, которые уже знает история, и часто обнаруживают, что даже маленькие действия могут иметь серьезные последствия. Но можно ли изменить историю без ущерба для настоящего?

"Человек будущего"

Джош, обычный парень с проблемами самооценки, внезапно становится героем компьютерной игры, которая оказывается тренировкой для настоящей миссии. Он должен путешествовать в прошлое, чтобы спасти мир. Сериал сочетает фантастику и комедию, показывая, как обычный человек пытается найти себя, проходя через невероятные испытания.

"Тьма"

На первый взгляд, это история обычного провинциального городка в Германии, где жизнь идет своим чередом. Но исчезновение подростка Эрика запускает цепь жутких событий. Его друзья отправляются на поиски и сталкиваются с явлениями, выходящими за рамки обычного.

"Жена путешественника во времени"

Генри родился со способностью перемещаться во времени, но делает он это неконтролируемо. Поэтому для него это дар и проклятие одновременно. Клэр, его жена, вынуждена принимать его исчезновения и неожиданные возвращения.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
