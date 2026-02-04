4 найкращі серіали про мандрівників у часі — ви могли про них не чути

Герой дивиться на зруйноване місто. Кадр з відео

Подорожі у часі завжди зачаровують: одні герої намагаються змінити минуле, інші — рятують майбутнє, а ще хтось просто намагається вижити в незвичних обставинах. Серіалів з таким сюжетом чимало, але є стрічки, варті особливої уваги.

Серіали про мандри в часі зі складним сюжетом

"Міністерство часу"

Уявіть урядову установу, яка охороняє історію. Саме таке Міністерство часу існує в Іспанії. Його працівники – Хуліан Мартінес, Амелія Фольч і Алонсо де Ентреріос — мандрують у різні епохи, щоб не допустити змін минулого. Вони відвідують події, які вже знає історія, і часто виявляють, що навіть маленькі дії можуть мати серйозні наслідки. Та чи можна змінити історію без шкоди для теперішнього?

"Людина майбутнього"

Джош, звичайний хлопець з проблемами самооцінки, раптово стає героєм комп'ютерної гри, яка виявляється тренуванням для справжньої місії. Він повинен подорожувати у минуле, щоб врятувати світ. Серіал поєднує фантастику та комедію, показуючи, як звичайна людина намагається знайти себе, проходячи через неймовірні випробування.

"Пітьма"

На перший погляд, це історія звичайного провінційного містечка в Німеччині, де життя йде своїм ходом. Але зникнення підлітка Еріка запускає ланцюг моторошних подій. Його друзі вирушають на пошуки і стикаються з явищами, що виходять за межі звичайного.

"Дружина мандрівника у часі"

Генрі народився зі здатністю переміщатися у часі, але робить він це неконтрольовано. Тому для нього це дар і прокляття водночас. Клер, його дружина, змушена приймати його зникнення і несподівані повернення.

