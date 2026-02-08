Відео
Головна Кіно Чистий захват і 10/10 — розкішний мінісеріал на один вечір

Чистий захват і 10/10 — розкішний мінісеріал на один вечір

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 14:56
Кращий мінісеріал 2025 року на вечір — 10/10 за сюжет та візуал
Герої фільму "Дев’ять тіл у мексиканському морзі". Кадр з відео

Є серіали, які вмикаєш на фоні, а є ті, що непомітно крадуть у у вам весь вечір. "Дев’ять тіл у мексиканському морзі" — саме з таких. Це історія, яка спершу здається знайомою, але дуже швидко приходить розуміння, що там не все так просто.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Чому варто подивитись "Дев’ять тіл у мексиканському морзі"

За сюжетом невеликий літак вилітає з Гватемали до США — звичайний рейс та звичайні пасажири. Але замість посадкової смуги — падіння посеред мексиканських джунглів. Зв’язку немає, допомоги чекати нізвідки, і група людей вирішує діяти самостійно: розходяться в різні боки, сподіваючись швидше знайти цивілізацію.

І тут починається справжній жах. Пасажири зникають один за одним. Не через джунглі, не через випадковості — хтось цілеспрямовано відкрив на них полювання. У фіналі живим залишається лише один. Але серіал не поспішає давати прості відповіді: хто він, чому вижив і що саме сталося насправді — ці питання тягнуться до останніх хвилин.

Підозри та симпатії до героїв постійно змінюються, адже усі персонажі виявляються не тими, ким здавалися спочатку. Тут варто підозрювати усіх. 

Окреме задоволення — фінал. Той самий момент, коли картинка складається, і стає трохи моторошно від того, наскільки логічним усе було від самого початку. Це мінісеріал на шість серій, які легко подивитись за один вечір.

фільм серіал трилери міні-серіал
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
