Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Чистый восторг и 10/10 — роскошный мини-сериал на один вечер

Чистый восторг и 10/10 — роскошный мини-сериал на один вечер

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 14:56
Лучший мини-сериал 2025 года на вечер — 10/10 за сюжет и визуал
Герои фильма "Девять тел в мексиканском морге". Кадр из видео

Есть сериалы, которые включаешь на фоне, а есть те, что незаметно крадут у вас весь вечер. "Девять тел в мексиканском морге" — именно из таких. Это история, которая сначала кажется знакомой, но очень быстро приходит понимание, что там не все так просто.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть "Девять тел в мексиканском морге"

По сюжету небольшой самолет вылетает из Гватемалы в США — обычный рейс и обычные пассажиры. Но вместо посадочной полосы — падение посреди мексиканских джунглей. Связи нет, помощи ждать неоткуда, и группа людей решает действовать самостоятельно: расходятся в разные стороны, надеясь быстрее найти цивилизацию.

И тут начинается настоящий ужас. Пассажиры исчезают один за другим. Не из-за джунглей, не по случайности — кто-то целенаправленно открыл на них охоту. В финале живым остается лишь один. Но сериал не спешит давать простые ответы: кто он, почему выжил и что именно произошло на самом деле — эти вопросы тянутся до последних минут.

Подозрения и симпатии к героям постоянно меняются, ведь все персонажи оказываются не теми, кем казались сначала. Здесь стоит подозревать всех.

Отдельное удовольствие — финал. Тот самый момент, когда картинка складывается, и становится немного жутковато от того, насколько логичным все было с самого начала. Это мини-сериал на шесть серий, которые легко посмотреть за один вечер.

Ранее мы писали о том, какие британские сериалы тоже отличились оригинальным сюжетом. Точно захотите досмотреть до конца.

Также мы сообщали, какой сериал захватит своим мистическим сюжетом. Чем-то напоминает "Извне".

кино сериал триллеры мини-сериал
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации