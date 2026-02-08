Лучший мини-сериал 2025 года на вечер — 10/10 за сюжет и визуал

Чистый восторг и 10/10 — роскошный мини-сериал на один вечер
Есть сериалы, которые включаешь на фоне, а есть те, что незаметно крадут у вас весь вечер. "Девять тел в мексиканском морге" — именно из таких. Это история, которая сначала кажется знакомой, но очень быстро приходит понимание, что там не все так просто.
Почему стоит посмотреть "Девять тел в мексиканском морге"
По сюжету небольшой самолет вылетает из Гватемалы в США — обычный рейс и обычные пассажиры. Но вместо посадочной полосы — падение посреди мексиканских джунглей. Связи нет, помощи ждать неоткуда, и группа людей решает действовать самостоятельно: расходятся в разные стороны, надеясь быстрее найти цивилизацию.
И тут начинается настоящий ужас. Пассажиры исчезают один за другим. Не из-за джунглей, не по случайности — кто-то целенаправленно открыл на них охоту. В финале живым остается лишь один. Но сериал не спешит давать простые ответы: кто он, почему выжил и что именно произошло на самом деле — эти вопросы тянутся до последних минут.
Подозрения и симпатии к героям постоянно меняются, ведь все персонажи оказываются не теми, кем казались сначала. Здесь стоит подозревать всех.
Отдельное удовольствие — финал. Тот самый момент, когда картинка складывается, и становится немного жутковато от того, насколько логичным все было с самого начала. Это мини-сериал на шесть серий, которые легко посмотреть за один вечер.
