Кримінальний мінісеріал із Крісом Евансом — за мотивами бестселера

Кріс Еванс в серіалі "Захищаючи Джейкоба". Кадр з відео

Історія, в якій руйнується не лише життя, а й довіра всередині родини. "Захищаючи Джейкоба" — це не просто серіал про вбивство підлітка, а про страх батьків подивитися правді в очі. І про те, як одна підозра здатна знищити все, що будувалося роками.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитися міні-серіал "Захищаючи Джейкоба"

Apple TV+ давно обрав для себе чіткий вектор: камерні історії зі знаменитими акторами та темами, від яких стає не по собі. Платформа не женеться за кількістю релізів, натомість робить ставку на драму. "Захищаючи Джейкоба" — саме з таких проєктів: стриманий, темний, з відчутним психологічним тиском у кожній серії.

В основі сюжету роман Вільяма Лендея, який свого часу став бестселером. На екрані ця історія перетворюється на напружену сімейну драму. Енді Барбер — окружний прокурор, людина системи, яка звикла довіряти доказам. Але коли вбивають школяра, а під підозру потрапляє його власний син Джейкоб, для нього все змінюється.

Спершу Енді діє як батько: безумовно вірить сину, шукає прогалини у слідстві, тримається впевнено. Та чим більше деталей випливає, тим важче ігнорувати тривожні сигнали. Але серіал не дає швидких відповідей і не розставляє акценти за глядача.

Окрема й дуже болюча лінія — мати Джейкоба у виконанні Мішель Докері. Її героїня живе в постійному внутрішньому конфлікті. Вона соромиться навіть думки про можливу "інакшість" сина, але щоночі повертається до дрібниць із його дитинства, ніби шукає там пояснення. І цей пошук поступово руйнує її не менше, ніж саме розслідування.

Раніше ми писали про те, який розкішний мінісеріал 2025 року ви з задоволенням передивитесь всього за вечір.

Також ми повідомляли, які захопливі мінісеріали можна подивитись на вихідних. Вони засновані на реальних подіях.