Криминальный мини-сериал с Крисом Эвансом — по мотивам бестселлера

Крис Эванс в сериале "Защищая Джейкоба". Кадр из видео

История, в которой рушится не только жизнь, но и доверие внутри семьи. "Защищая Джейкоба" — это не просто сериал об убийстве подростка, а о страхе родителей посмотреть правде в глаза. И о том, как одно подозрение способно уничтожить все, что строилось годами.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Почему стоит посмотреть мини-сериал "Защищая Джейкоба"

Apple TV+ давно выбрал для себя четкий вектор: камерные истории со знаменитыми актерами и темами, от которых становится не по себе. Платформа не гонится за количеством релизов, вместо этого делает ставку на драму. "Защищая Джейкоба" — именно из таких проектов: сдержанный, темный, с ощутимым психологическим давлением в каждой серии.

В основе сюжета роман Уильяма Лэндея, который в свое время стал бестселлером. На экране эта история превращается в напряженную семейную драму. Энди Барбер — окружной прокурор, человек системы, привыкший доверять доказательствам. Но когда убивают школьника, а под подозрение попадает его собственный сын Джейкоб, для него все меняется.

Сначала Энди действует как отец: безусловно верит сыну, ищет пробелы в следствии, держится уверенно. Но чем больше деталей выплывает, тем труднее игнорировать тревожные сигналы. Но сериал не дает быстрых ответов и не расставляет акценты за зрителя.

Отдельная и очень болезненная линия — мать Джейкоба в исполнении Мишель Докери. Ее героиня живет в постоянном внутреннем конфликте. Она стесняется даже мысли о возможной "инаковости" сына, но каждую ночь возвращается к мелочам из его детства, будто ищет там объяснения. И этот поиск постепенно разрушает ее не меньше, чем само расследование.

