Новий фільм 2026 року з зіркою "Дуже дивних див" — що відомо

Зірка "Дуже дивних див" — Джо Кірі — з’явився у трилері з промовистою назвою "Зараза". Його партнером по майданчику став Ліам Нісон — актор, якому давно не треба доводити, що він уміє грати людей, які опиняються перед вибором без права на помилку.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет нового фільму з Джо Кірі.

Про що новий фільм "Зараза"

На найнижчому рівні покинутої військової бази США десятиліттями зберігався законсервований паразитичний грибок. Про нього знали лише "потрібні люди". Але раптово підвищення температури під землею запускає процес, який уже не можна зупинити — організм починає швидко мутувати і вириватися назовні. І це не просто інфекція. Грибок проникає в тіло, а далі і в голову. Він впливає на свідомість, змінює поведінку, стирає людину зсередини.

Головні герої — Тікейк і Наомі — працюють на складі індивідуального зберігання, який розмістився на території тієї самої бази. Звичайна робота, звичайний день. Поки не з’ясовується, що вони опинилися в самому епіцентрі катастрофи. Їм допомагає відставний фахівець з біологічного тероризму (роль Нісона) — людина, яка знає про подібні експерименти більше, ніж хотілося б.

Фільм вийшов у січні 2026 року і це той випадок, коли історія чіпляє не спецефектами, а відчуттям безсилля. Тут немає гучного героїзму. Є питання: що робити?

Для Джо Кірі це важливий крок. Після ролі чарівного Стіва Гаррінгтона в серіалі "Дуже дивні дива" він довго асоціювався саме з образом "хлопця з зачіскою і бейсбольною битою". У "Заразі" він інший. Видно, що він свідомо йде від комфортної зони.

