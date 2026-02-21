Новый фильм 2026 года со звездой "Очень странных дел" — что известно

Главные герои фильма "Зараза". Кадр из видео

Звезда "Очень странных дел" — Джо Кири — появился в триллере с красноречивым названием "Зараза". Его партнером по площадке стал Лиам Нисон — актер, которому давно не надо доказывать, что он умеет играть людей, которые оказываются перед выбором без права на ошибку.

Новини.LIVE расскажет больше о сюжете нового фильма с Джо Кири.

О чем новый фильм "Зараза"

На самом низком уровне заброшенной военной базы США десятилетиями хранился законсервированный паразитический грибок. О нем знали только "нужные люди". Но внезапно повышение температуры под землей запускает процесс, который уже нельзя остановить — организм начинает быстро мутировать и вырываться наружу. И это не просто инфекция. Грибок проникает в тело, а дальше и в голову. Он влияет на сознание, меняет поведение, стирает человека изнутри.

Главные герои — Тикейк и Наоми — работают на складе индивидуального хранения, который разместился на территории той самой базы. Обычная работа, обычный день. Пока не выясняется, что они оказались в самом эпицентре катастрофы. Им помогает отставной специалист по биологическому терроризму (роль Нисона) — человек, который знает о подобных экспериментах больше, чем хотелось бы.

Фильм вышел в январе 2026 года и это тот случай, когда история цепляет не спецэффектами, а ощущением бессилия. Здесь нет громкого героизма. Есть вопрос: что делать?

Для Джо Кири это важный шаг. После роли обаятельного Стива Гаррингтона в сериале "Очень странные дела" он долго ассоциировался именно с образом "парня с прической и бейсбольной битой". В "Заразе" он другой. Видно, что он сознательно уходит от комфортной зоны.

