Україна
Популярные запросы

Видео

5 фильмов в жанре комедия-экшн, которые стоит посмотреть каждому

5 фильмов в жанре комедия-экшн, которые стоит посмотреть каждому

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 22:24
Комедии на все случаи жизни — 5 фильмов, которые нельзя пропустить
Райан Рейнольдс в фильм "Дэдпул". Кадр из видео

Если ищете фильмы, которые заставляют смеяться и держат в напряжении одновременно, вот пять историй, которые точно не дадут заскучать. Они сочетают экшен, неожиданные повороты и харизматичных героев, которых легко полюбить. Идеальный выбор для вечера с друзьями.

Новини.LIVE расскажет о действительно хороших комедиях больше.

Читайте также:

5 лучших комедий на выходные

"Час пик"

Похищение дочери китайского консула превращается в настоящее испытание для полиции. Лос-Анджелесские детективы не рассчитывали, что к делу привлекут инспектора из Гонконга Ли. Под прикрытием он оказывается вместе с неугомонным и остроумным Джеймсом Картером. Очень интересно наблюдать за их взаимодействием весь фильм.

"Крутые фараоны"

Николас Энджел, слишком способный полицейский, попадает в тихий городок Сэндфорд. Там жизнь кажется безопасной, но впоследствии там начинают происходить странные и опасные события. Вместе с местным напарником Дэнни он раскрывает преступления, которые казались невозможными. Над некоторыми сценами хочется смеяться и плакать одновременно.

"Будь сообразительным"

Макс Смарт — аналитик, который решил стать суперагентом. Ему поручают обезвредить организацию "KAOS", а рядом с ним — очаровательная и умная Агента 99. Вместе они попадают в серию забавных ситуаций, где даже самые серьезные задания оборачиваются смехом и неожиданными поворотами.

"Крутые чуваки"

Детектив Холланд Марч и охранник Джексон Гили вынуждены работать вместе, чтобы найти пропавшую девушку. Их совершенно разные подходы к расследованию создают очень комичные моменты. Порой кажется, что раскрыть дело невозможно, но герои не сдаются.

"Дэдпул"

Уэйд Уилсон жил обычной жизнью и мечтал о любви, пока рак не поставил все под угрозу. Экспериментальная терапия меняет его навсегда — он становится Дэдпулом. Теперь перед ним стоит не только спасение собственной жизни, но и необходимость найти баланс между новыми силами и любовью. Этот фильм точно понравится разным поколениям.

Ранее мы писали о трех культовых комедиях, которые действительно стали классикой благодаря своему тонкому юмору.

Также мы сообщали, какая комедия возвращается через 20 лет. Многие ожидали продолжения этой истории.

кино комедия подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
