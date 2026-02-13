Комедии на все случаи жизни — 5 фильмов, которые нельзя пропустить

Райан Рейнольдс в фильм "Дэдпул". Кадр из видео

Если ищете фильмы, которые заставляют смеяться и держат в напряжении одновременно, вот пять историй, которые точно не дадут заскучать. Они сочетают экшен, неожиданные повороты и харизматичных героев, которых легко полюбить. Идеальный выбор для вечера с друзьями.

Новини.LIVE расскажет о действительно хороших комедиях больше.

5 лучших комедий на выходные

"Час пик"

Похищение дочери китайского консула превращается в настоящее испытание для полиции. Лос-Анджелесские детективы не рассчитывали, что к делу привлекут инспектора из Гонконга Ли. Под прикрытием он оказывается вместе с неугомонным и остроумным Джеймсом Картером. Очень интересно наблюдать за их взаимодействием весь фильм.

"Крутые фараоны"

Николас Энджел, слишком способный полицейский, попадает в тихий городок Сэндфорд. Там жизнь кажется безопасной, но впоследствии там начинают происходить странные и опасные события. Вместе с местным напарником Дэнни он раскрывает преступления, которые казались невозможными. Над некоторыми сценами хочется смеяться и плакать одновременно.

"Будь сообразительным"

Макс Смарт — аналитик, который решил стать суперагентом. Ему поручают обезвредить организацию "KAOS", а рядом с ним — очаровательная и умная Агента 99. Вместе они попадают в серию забавных ситуаций, где даже самые серьезные задания оборачиваются смехом и неожиданными поворотами.

"Крутые чуваки"

Детектив Холланд Марч и охранник Джексон Гили вынуждены работать вместе, чтобы найти пропавшую девушку. Их совершенно разные подходы к расследованию создают очень комичные моменты. Порой кажется, что раскрыть дело невозможно, но герои не сдаются.

"Дэдпул"

Уэйд Уилсон жил обычной жизнью и мечтал о любви, пока рак не поставил все под угрозу. Экспериментальная терапия меняет его навсегда — он становится Дэдпулом. Теперь перед ним стоит не только спасение собственной жизни, но и необходимость найти баланс между новыми силами и любовью. Этот фильм точно понравится разным поколениям.

