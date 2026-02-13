Комедії на всі випадки життя — 5 фільмів, які не можна пропустити

Раян Рейнольдс в фільм "Дедпул". Кадр з відео

Якщо шукаєте фільми, що змушують сміятися і тримають у напрузі одночасно, ось п’ять історій, які точно не дадуть засумувати. Вони поєднують екшен, несподівані повороти та харизматичних героїв, яких легко полюбити. Ідеальний вибір для вечора з друзями.

Новини.LIVE розповість про дійсно хороші комедії більше.

5 кращих комедій на вихідні

"Година пік"

Викрадення дочки китайського консула перетворюється на справжнє випробування для поліції. Лос-анджелеські детективи не розраховували, що до справи долучать інспектора з Гонконгу Лі. Під прикриттям він опиняється разом із невгамовним і дотепним Джеймсом Картером. Дуже цікаво спостерігати за їх взаємодією весь фільм.

"Круті фараони"

Ніколас Енджел, надто здібний поліцейський, потрапляє у тихе містечко Сендфорд. Там життя здається безпечним, але згодом там починають відбуватися дивні і небезпечні події. Разом із місцевим напарником Денні він розкриває злочини, що здавалися неможливими. Над деякими сценами хочеться сміятися і плакати одночасно.

"Будь кмітливим"

Макс Смарт — аналітик, який вирішив стати суперагентом. Йому доручають знешкодити організацію "KAOS", а поруч з ним — чарівна і розумна Агента 99. Разом вони потрапляють у серію кумедних ситуацій, де навіть найсерйозніші завдання обертаються сміхом і несподіваними поворотами.

"Круті чуваки"

Детектив Голланд Марч і охоронець Джексон Гілі змушені працювати разом, щоб знайти зниклу дівчину. Їхні абсолютно різні підходи до розслідування створюють дуже комічні моменти. Часом здається, що розкрити справу неможливо, але герої не здаються.

"Дедпул"

Вейд Вілсон жив звичайним життям і мріяв про любов, поки рак не поставив усе під загрозу. Експериментальна терапія змінює його назавжди — він стає Дедпулом. Тепер перед ним стоїть не лише порятунок власного життя, а й необхідність знайти баланс між новими силами та коханням. Цей фільм точно сподобається різним поколінням.

