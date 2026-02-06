Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Відео

3 кращі комедії в історії кіно — добірка для всієї родини

3 кращі комедії в історії кіно — добірка для всієї родини

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 22:22
Найкращі комедії усіх часів — 3 фільми з високим рейтингом
Герой фільму "Залягти на дно в Брюгге". Кадр з відео

Хороша комедія іноді ховається в діалогах, абсурді ситуацій або в тому, як персонажі реагують на хаос навколо. У нашій добірці ми згадаємо найсмішніші фільми, які давно стали класикою, але щоразу відкриваються по-новому.

Новини.LIVE розповість, про які саме стрічки йде мова. 

Читайте також:

Легендарні комедії, що підкорили світ

"Кримінальне чтиво" (1994)

Назвати цей фільм просто кримінальною драмою — значить нічого не сказати. Тарантіно тут грається з глядачем: жорстокі сцени раптом зриваються в іронію, а буденні розмови про бургери чи масаж ніг звучать у найнесподіваніші моменти. Саме в цьому й гумор — чорний, незручний, часом майже непомітний. Після перегляду точно захочеться цитувати діалоги з цього фільму.

"Залягти на дно в Брюгге" (2008)

Фільм, який змушує сміятися і ніяковіти одночасно. Двоє кілерів опиняються в казковому Брюгге і в цей момент місто стає тлом для розмов про провину, страх і безглуздість життя. Герой Коліна Фаррелла — не "крутий хлопець", а втомлена, розгублена людина, яка постійно робить неправильні висновки. Гумор Макдонаха різкий, чесний і дуже людяний. 

"Дівич-вечір у Вегасі" (2011)

Це не просто історія про шалений вікенд. Це фільм про дружбу, заздрість, невпевненість і страх бути "неідеальною". Героїня Крістен Віг постійно потрапляє в незручні ситуації, але саме в цьому її сила — вона жива, зла, смішна й дуже впізнавана. Комедія не намагається прикрасити персонажів або зробити їх зручними для глядача. І саме тому більшість так полюбили цей фільм.

Раніше ми писали про те, які фільми з 2000-х пам'ятає більшість міленіалів. Це дійсно культові історії. 

Також ми повідомляли, яка легендарна комедія повертається з продовженням майже через 20 років. 

фільм комедія добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
