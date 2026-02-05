5 легендарних фільмів 2000-х, які знає кожен міленіал — впізнаєте їх

Кожен міленіал знає ці фільми — 5 культових історій 2000-х
Іноді хочеться повернутися у часи, коли ми записували улюблені фільми на касети та терпляче чекали на прем’єри по телевізору. Ця добірка саме про ті стрічки, які можуть викликати щемливу ностальгію й змусити усміхнутися знайомим моментам із власного життя.
Культові фільми, на яких виросли міленіали
"Ціпонька" (2002)
Фільм розповідає про старшокласницю Джесіку, популярну, але непросту у спілкуванні. Одного ранку вона прокидається в тілі тридцятирічного чоловіка із не найпривабливішою зовнішністю. Випробування у новому тілі допомагає Джесіці подивитися на себе з боку та зрозуміти, наскільки поверхневою і самовпевненою вона була раніше. Ця легка, але відверта комедія водночас змушує сміятися й задуматися.
"Чумова п’ятниця" (2003)
Ця історія показує складні стосунки матері та доньки. Їхні характери та смаки абсолютно різні, і конфлікт загострюється, коли мама закохується й починає планувати весілля. Та одного дня обидві прокидаються в тілах одна одної. Зміна ролей змушує їх нарешті почути й зрозуміти одне одного, а глядач отримує смішну й щиру історію про сімейні суперечки.
"Супер перці" (2007)
Фільм покаже двох друзів, які вирішили, що перед коледжем потрібно "стати справжніми чоловіками". Вечірка у дівчат, в яких вони закохані ще з молодших класів, стає приводом для пригод і непередбачуваних ситуацій. Підроблене посвідчення, алкоголь і юнацька наївність призводять до низки комічних, але щирих моментів, які точно знайомі кожному.
"Дуже погана вчителька" (2011)
Фільм переносить глядача у шкільні будні з нетиповою героїнею. Замість стандартного образу педагога ми бачимо вчительку, яка мріє про справжнє життя і не звикла підкорятися правилам. Вечірки, розваги та постійні спроби "жити на повну" переплітаються із буденністю школи, створюючи історію, яка смішить, але водночас показує людську слабкість і прагнення бути щасливим.
"Добре бути тихонею" (2012)
Драма про Чарлі, хлопця, який щойно вступив до старшої школи і шукає своє місце серед однолітків. Нові друзі допомагають йому відкритися, зрозуміти власні почуття та навчитися довіряти людям.
