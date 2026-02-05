Видео
Главная Кино Каждый миллениал знает эти фильмы — 5 культовых историй 2000-х

Каждый миллениал знает эти фильмы — 5 культовых историй 2000-х

Дата публикации 5 февраля 2026 19:00
5 легендарных фильмов 2000-х, что знает каждый миллениал — узнаете их
Герои фильма "Очень плохая училка". Фото: кадр из видео

Иногда хочется вернуться во времена, когда мы записывали любимые фильмы на кассеты и терпеливо ждали премьеры по телевизору. Эта подборка именно о тех лентах, которые могут вызвать щемящую ностальгию и заставить улыбнуться знакомым моментам из собственной жизни.

Новини.LIVE расскажет о культовых фильмах 2000-х больше.

Читайте также:

Культовые фильмы, на которых выросли миллениалы

ыпочка" (2002)

Фильм рассказывает о старшекласснице Джессике, популярной, но непростой в общении. Однажды утром она просыпается в теле тридцатилетнего мужчины с не самой привлекательной внешностью. Испытание в новом теле помогает Джессике посмотреть на себя со стороны и понять, насколько поверхностной и самоуверенной она была раньше. Эта легкая, но откровенная комедия одновременно заставляет смеяться и задуматься.

"Чумовая пятница" (2003)

Эта история показывает сложные отношения матери и дочери. Их характеры и вкусы совершенно разные, и конфликт обостряется, когда мама влюбляется и начинает планировать свадьбу. Но однажды обе просыпаются в телах друг друга. Смена ролей заставляет их наконец услышать и понять друг друга, а зритель получает смешную и искреннюю историю о семейных спорах.

"Супер перцы" (2007)

Фильм покажет двух друзей, которые решили, что перед колледжем нужно "стать настоящими мужчинами". Вечеринка у девушек, в которых они влюблены еще с младших классов, становится поводом для приключений и непредсказуемых ситуаций. Поддельное удостоверение, алкоголь и юношеская наивность приводят к ряду комичных, но искренних моментов, которые точно знакомы каждому.

"Очень плохая учительница" (2011)

Фильм переносит зрителя в школьные будни с нетипичной героиней. Вместо стандартного образа педагога мы видим учительницу, которая мечтает о настоящей жизни и не привыкла подчиняться правилам. Вечеринки, развлечения и постоянные попытки "жить на полную" переплетаются с обыденностью школы, создавая историю, которая смешит, но одновременно показывает человеческую слабость и стремление быть счастливым.

"Хорошо быть тихоней" (2012)

Драма о Чарли, парне, который только что поступил в старшую школу и ищет свое место среди сверстников. Новые друзья помогают ему открыться, понять собственные чувства и научиться доверять людям.

Ранее мы писали о том, какие сериалы о путешественниках во времени точно поразят каждого зрителя.

Также мы сообщали, какую новинку с Анджелиной Джоли стоит посмотреть в 2026 году.

кино фильм комедия драма подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
