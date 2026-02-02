Новый фильм с Анджелиной Джоли — его уже называют главной драмой 2026 года

Актриса Анджелина Джоли. Фото: кадр из видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова засияет на киноэкранах. На этот раз знаменитость сыграла главную роль в ленте "Кутюр". Этот фильм уже называют главной драмой года.

Новини.LIVE рассказывают подробности о новинке.

Реклама

Читайте также:

Чем интересен фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли

Фильм "Кутюр" от студии 20th Century Studios выйдет в кинотеатрах Украины 5 марта 2026 года. Главную роль в драме сыграла Анджелина Джоли. Эта лента рассказывает историю трех женщин, судьбы которых пересекаются во время бурной Парижской недели моды.

Максин, которую сыграла Джоли, — сорокалетняя режиссер, которая неожиданно узнает о своем страшном диагнозе. У женщины обнаруживают рак молочной железы. Еще одна главная героиня — Ада (Аньер Аней) пытается найти себя в мире моды. Однако он не слишком благосклонен к молодой модели из Южного Судана. Анжель, роль которой сыграла Элла Румпф, постоянно находится в тени. Она работает визажистом и готовит моделей к подиумам. Эти три совершенно разные женщины неожиданно становятся поддержкой друг для друга.

Создатели фильма обещают, что лента полностью передаст атмосферу реальной парижской Недели моды. Зрителей ждут легендарные локации и ход событий, который никого не оставит равнодушным. Поэтому кинокритики пророчат драме значительный успех. "Кутюр" со своим актерским составом и драматическим сюжетом уже претендует на звание самой громкой премьеры 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о новом сериале, в котором сыграла звезда "Игры престолов". Этот триллер набирает популярность.

Также мы рассказывали о новых увлекательных фильмах и сериалах. Эти ленты сейчас смотрят все.