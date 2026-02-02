Відео
Головна Кіно Претендує на звання кращої драми 2026 року — новинка з Джолі

Претендує на звання кращої драми 2026 року — новинка з Джолі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:13
Новий фільм з Анджеліною Джолі — його вже називають головною драмою 2026 року
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: кадр з відео

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знову засяє на кіноекранах. Цього разу знаменитість зіграла головну роль у стрічці "Кутюр". Цей фільм вже називають головною драмою року.

Новини.LIVE розповідають подробиці про новинку.

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Кутюр" з Анджеліною Джолі

Фільм "Кутюр" від студії 20th Century Studios вийде в кінотеатрах України 5 березня 2026 року. Головну роль у драмі зіграла Анджеліна Джолі. Ця стрічка розповідає історію трьох жінок, долі яких перетинаються під час бурхливого Паризького тижня моди.

Максін, яку зіграла Джолі, — сорокарічна режисерка, що несподівано дізнається про свій страшний діагноз. У жінки виявляють рак молочної залози. Ще одна головна героїня — Ада (Аньєр Аней) намагається знайти себе у світі моди. Однак він не надто прихильний до молодої моделі із Південного Судану. Анжель, роль якої зіграла Елла Румпф, постійно знаходиться в тіні. Вона працює візажисткою та готує моделей до подіумів. Ці три абсолютно різні жінки несподівано стають підтримкою одне для одної.

Творці фільму обіцяють, що стрічка повністю передасть атмосферу реального паризького Тижня моди. На глядачів чекають легендарні локації та перебіг подій, який нікого не залишить байдужим. Через це кінокритики пророкують драмі значний успіх. "Кутюр" зі своїм акторським складом та драматичним сюжетом вже претендує на звання найгучнішої прем'єри 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий серіал, в якому зіграла зірка "Гри престолів". Цей трилер набирає популярність.

Також ми розповідали про нові захопливі фільми і серіали. Ці стрічки зараз дивляться усі.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
