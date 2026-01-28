Найкращі 4 українські фільми та серіали — ці історії варто побачити

Герой з фільму "Довбуш". Фото: скриншот відео

Українські серіали й фільми останнім часом привертають увагу глядачів не менше, ніж закордонні прем’єри. І справа не лише в сюжетах — це історії про людей, про їхні вибори, переживання та те, як вони долають власні труднощі.

Новини.LIVE у своєму матеріалі вирішив згадати кілька робіт, які залишили помітний слід у культурному полі України.

Популярні українські фільми та серіали

"Тиха Нава"

Серіал починається з приїзду молодого київського слідчого до провінційного містечка. Там на поверхню виходять роками приховані злочини і не лише поліцією, а й самими мешканцями. Сюжет робить акцент на психології маленького міста: кожен герой має свою правду, свої страхи і свої мотиви.

"Будиночок на щастя"

У серіалі показана зовсім інша реальність — сільське життя через призму комедії. Київське подружжя Макс і Маша переїжджає у Сеньківку: він будує страусину ферму, вона намагається адаптуватися до несподіванок села. Тут легко побачити контрасти між містом і селом, між очікуваннями і реальністю, а колоритні сусіди додають історії ще більше тепла і сміху.

"Кіборги"

Фільм переносить глядача у 2014 рік і оборону Донецького аеропорту. Тут головне не тільки війна, а й внутрішні переживання героїв: музикант, син багатіїв, прості хлопці — усі вони різні, але їх об’єднує спільна мета. Кожна сцена підкреслює психологічну напругу і показує те, як різні характери знаходять спільну мову під час екстремальних умов.

"Довбуш"

Це історична драма про легендарного ватажка карпатських опришків Олексу Довбуша. Він перетворюється з простого пастуха на символ боротьби за свободу та справедливість, але його шлях не ідеальний: різні погляди на помсту віддаляють його від брата. Тут поєднуються пригодницький сюжет і глибокий психологічний портрет героя.

