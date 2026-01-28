Лучшие 4 украинских фильма и сериала - эти истории стоит увидеть

Герой из фильма "Довбуш". Фото: скриншот видео

Украинские сериалы и фильмы в последнее время привлекают внимание зрителей не меньше, чем зарубежные премьеры. И дело не только в сюжетах — это истории о людях, об их выборах, переживаниях и том, как они преодолевают собственные трудности.

Новини.LIVE в своем материале решил вспомнить несколько работ, которые оставили заметный след в культурном поле Украины.

Популярные украинские фильмы и сериалы

"Тихая Нава"

Сериал начинается с приезда молодого киевского следователя в провинциальный городок. Там на поверхность выходят годами скрытые преступления и не только полицией, но и самими жителями. Сюжет делает акцент на психологии маленького города: каждый герой имеет свою правду, свои страхи и свои мотивы.

"Домик на счастье"

В сериале показана совсем другая реальность — сельская жизнь через призму комедии. Киевские супруги Макс и Маша переезжают в Сеньковку: он строит страусиную ферму, она пытается адаптироваться к неожиданностям села. Здесь легко увидеть контрасты между городом и селом, между ожиданиями и реальностью, а колоритные соседи добавляют истории еще больше тепла и смеха.

"Киборги"

Фильм переносит зрителя в 2014 год и оборону Донецкого аэропорта. Здесь главное не только война, но и внутренние переживания героев: музыкант, сын богачей, простые ребята — все они разные, но их объединяет общая цель. Каждая сцена подчеркивает психологическое напряжение и показывает то, как разные характеры находят общий язык в экстремальных условиях.

"Довбуш"

Это историческая драма о легендарном предводителе карпатских повстанцев Олексе Довбуше. Он превращается из простого пастуха в символ борьбы за свободу и справедливость, но его путь не идеален: разные взгляды на месть отдаляют его от брата. Здесь сочетаются приключенческий сюжет и глубокий психологический портрет героя.

