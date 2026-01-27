5 фильмов и сериалов, которые выходят на этой неделе — долгожданные премьеры

5 новинок этой недели — какие фильмы и сериалы стоит посмотреть
На этой неделе ценители кино смогут насладиться несколькими интересными новинками. В кино и на стриминговых платформах выйдут долгожданные фильмы и сериалы.
Увлекательные фильмы и сериалы, которые выходят на этой неделе
"Правдивая терапия"
Премьера третьего сезона сериала — 28 января. Сюжет разворачивается вокруг психотерапевта Джимми Лерда, который решает изменить подход к клиентам. Теперь мужчина говорит всем только правду, даже если она неприятна.
"Бриджертоны"
Премьера четвертого сезона сериала — 29 января и 26 февраля. В продолжении культовой истории Бенедикт Бриджертон влюбится в загадочную "Серебряную Леди". Однако девушка совсем не та, за кого себя выдавала.
"Чудо-человек"
Премьера сериала — 27 января. Этот проект от студии Marvel будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета — история голливудского актера и каскадера Саймона Уильямса. Мужчина получает особые суперсилы.
"Опасный дуэт"
Премьера фильма — 28 января. Двое главных героев — сводные братья, которые долго не общались, однако сейчас вынуждены воссоединиться ради достижения общей цели. Они хотят узнать истинную причину смерти отца.
"Пропавший"
Премьера сериала — 1 февраля. Сюжет разворачивается вокруг Тома Паркера, который странным образом исчезает в поезде, следовавшем в Арль. Элис Монро, что путешествовала с мужем, пытается найти Тома и начинает раскрывать тайны, которые он тщательно скрывал.
