Главная Кино 5 новинок этой недели — какие фильмы и сериалы стоит посмотреть

5 новинок этой недели — какие фильмы и сериалы стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:58
5 фильмов и сериалов, которые выходят на этой неделе — долгожданные премьеры
Главный герой фильма "Опасный дуэт". Фото: кадр из видео

На этой неделе ценители кино смогут насладиться несколькими интересными новинками. В кино и на стриминговых платформах выйдут долгожданные фильмы и сериалы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Увлекательные фильмы и сериалы, которые выходят на этой неделе

"Правдивая терапия"

Премьера третьего сезона сериала — 28 января. Сюжет разворачивается вокруг психотерапевта Джимми Лерда, который решает изменить подход к клиентам. Теперь мужчина говорит всем только правду, даже если она неприятна.

"Бриджертоны"

Премьера четвертого сезона сериала — 29 января и 26 февраля. В продолжении культовой истории Бенедикт Бриджертон влюбится в загадочную "Серебряную Леди". Однако девушка совсем не та, за кого себя выдавала.

"Чудо-человек"

Премьера сериала — 27 января. Этот проект от студии Marvel будет состоять из восьми эпизодов. В центре сюжета — история голливудского актера и каскадера Саймона Уильямса. Мужчина получает особые суперсилы.

"Опасный дуэт"

Премьера фильма — 28 января. Двое главных героев — сводные братья, которые долго не общались, однако сейчас вынуждены воссоединиться ради достижения общей цели. Они хотят узнать истинную причину смерти отца.

"Пропавший"

Премьера сериала — 1 февраля. Сюжет разворачивается вокруг Тома Паркера, который странным образом исчезает в поезде, следовавшем в Арль. Элис Монро, что путешествовала с мужем, пытается найти Тома и начинает раскрывать тайны, которые он тщательно скрывал.

кино сериал Премьера подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
