5 фільмів та серіалів, що виходять цього тижня — довгоочікувані прем'єри

Цього тижня поціновувачі кіно зможуть насолодитися кількома цікавими новинками. В кіно та на стримінгових платформах вийдуть довгоочікувані фільми та серіали.

Захопливі фільми та серіали, що виходять цього тижня

"Правдива терапія"

Прем'єра третього сезону серіалу — 28 січня. Сюжет розгортається навколо психотерапевта Джиммі Лерда, який вирішує змінити підхід до клієнтів. Тепер чоловік говорить усім лише правду, навіть якщо вона неприємна.

"Бріджертони"

Прем'єра четвертого сезону серіалу — 29 січня та 26 лютого. У продовженні культової історії Бенедикт Бріджертон закохається у загадкову "Срібну Леді". Однак дівчина зовсім не та, за кого себе видавала.

"Чудо-людина"

Прем'єра серіалу — 27 січня. Цей проєкт від студії Marvel буде складатися з восьми епізодів. В центрі сюжету — історія голлівудського актора та каскадера Саймона Вільямса. Чоловік отримує особливі суперсили.

"Небезпечний дует"

Прем'єра фільму — 28 січня. Двоє головних героїв — зведені брати, які довго не спілкувалися, однак нині змушені возз'єднатися заради досягнення спільної мети. Вони хочуть дізнатися справжню причину смерті батька.

"Зниклий"

Прем'єра серіалу — 1 лютого. Сюжет розгортається навколо Тома Паркера, який дивним чином зникає у поїзді, що прямував до Арля. Еліс Монро, яка подорожувала з чоловіком, намагається знайти Тома та починає розкривати таємниці, які він ретельно приховував.

