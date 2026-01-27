Відео
Головна Кіно 5 новинок цього тижня — які фільми та серіали варто подивитися

5 новинок цього тижня — які фільми та серіали варто подивитися

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 16:58
5 фільмів та серіалів, що виходять цього тижня — довгоочікувані прем'єри
Головний герой фільму "Небезпечний дует". Фото: кадр з відео

Цього тижня поціновувачі кіно зможуть насолодитися кількома цікавими новинками. В кіно та на стримінгових платформах вийдуть довгоочікувані фільми та серіали.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Захопливі фільми та серіали, що виходять цього тижня

"Правдива терапія"

Прем'єра третього сезону серіалу — 28 січня. Сюжет розгортається навколо психотерапевта Джиммі Лерда, який вирішує змінити підхід до клієнтів. Тепер чоловік говорить усім лише правду, навіть якщо вона неприємна.

"Бріджертони"

Прем'єра четвертого сезону серіалу — 29 січня та 26 лютого. У продовженні культової історії Бенедикт Бріджертон закохається у загадкову "Срібну Леді". Однак дівчина зовсім не та, за кого себе видавала.

"Чудо-людина"

Прем'єра серіалу — 27 січня. Цей проєкт від студії Marvel буде складатися з восьми епізодів. В центрі сюжету — історія голлівудського актора та каскадера Саймона Вільямса. Чоловік отримує особливі суперсили.

"Небезпечний дует"

Прем'єра фільму — 28 січня. Двоє головних героїв — зведені брати, які довго не спілкувалися, однак нині змушені возз'єднатися заради досягнення спільної мети. Вони хочуть дізнатися справжню причину смерті батька.

"Зниклий"

Прем'єра серіалу — 1 лютого. Сюжет розгортається навколо Тома Паркера, який дивним чином зникає у поїзді, що прямував до Арля. Еліс Монро, яка подорожувала з чоловіком, намагається знайти Тома та починає розкривати таємниці, які він ретельно приховував.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми та серіали вийдуть в лютому. На ці новинки чекають усі.

Також ми розповідали про те, які трилери стали кращими стрічками 2025 року. Їх варто подивитися любителям жанру.

фільм серіал Прем'єра добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
