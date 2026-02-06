Видео
Главная Кино 3 лучшие комедии в истории кино — подборка для всей семьи

3 лучшие комедии в истории кино — подборка для всей семьи

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 22:22
Лучшие комедии всех времен - 3 фильма с высоким рейтингом
Герой фильма "Залечь на дно в Брюгге". Кадр из видео

Хорошая комедия иногда скрывается в диалогах, абсурде ситуаций или в том, как персонажи реагируют на хаос вокруг. В нашей подборке мы вспомним самые смешные фильмы, которые давно стали классикой, но каждый раз открываются по-новому.

Новини.LIVE расскажет, о каких именно лентах идет речь.

Легендарные комедии, покорившие мир

"Криминальное чтиво" (1994)

Назвать этот фильм просто криминальной драмой — значит ничего не сказать. Тарантино здесь играет со зрителем: жестокие сцены вдруг срываются в иронию, а будничные разговоры о бургерах или массаже ног звучат в самые неожиданные моменты. Именно в этом и юмор — черный, неудобный, порой почти незаметный. После просмотра точно захочется цитировать диалоги из этого фильма.

"Залечь на дно в Брюгге" (2008)

Фильм, который заставляет смеяться и смущаться одновременно. Двое киллеров оказываются в сказочном Брюгге и в этот момент город становится фоном для разговоров о вине, страхе и бессмысленности жизни. Герой Колина Фаррелла — не "крутой парень", а уставший, растерянный человек, который постоянно делает неправильные выводы. Юмор Макдонаха резкий, честный и очень человечный.

"Девичник в Вегасе" (2011)

Это не просто история о безумном уикенде. Это фильм о дружбе, зависти, неуверенности и страхе быть "неидеальной". Героиня Кристен Уиг постоянно попадает в неловкие ситуации, но именно в этом ее сила — она живая, злая, смешная и очень узнаваемая. Комедия не пытается приукрасить персонажей или сделать их удобными для зрителя. И именно поэтому многие так полюбили этот фильм.

Ранее мы писали о том, какие фильмы из 2000-х помнит большинство миллениалов. Это действительно культовые истории.

Также мы сообщали, какая легендарная комедия возвращается с продолжением почти через 20 лет.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
