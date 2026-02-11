Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Краще ще не зняли — комедійні серіали, що стали класикою

Краще ще не зняли — комедійні серіали, що стали класикою

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:19
Популярні комедійні серіали, які підкорили світ — їх можна дивитися вічно
Герої серіалу "Тед Лассо". Кадр з відео

Коли день видається важким, іноді хочеться просто сісти на диван і подивитися щось, що змусить усміхнутися. Для таких випадків є три серіали, які дарують найприємніші моменти.

Новини.LIVE розповість про них більше. 

Реклама
Читайте також:

Які комедійні серіали подивитись

"Американська сімейка"

Це не просто комедія про родину, а маленький всесвіт із власними правилами й непередбачуваними ситуаціями. Клер намагається виростити дітей, не повторюючи власних помилок, а Філ впевнено демонструє, що розуміє покоління Z, хоча молодь має на це іншу думку. Старша дочка Гейлі захоплена світським життям і романтикою, середня Алекс відзначається гострим розумом, а малюк Люк живе у своєму фантастичному світі.  Родичі додають ще більше хаосу: дідусь Джей із молодою дружиною Глорією, брати та прийомні діти — у такій сім’ї неможливо нудьгувати. 

"Тед Лассо"

Серіал про людину, яка, здавалося б, абсолютно не підготовлена до того, що робить. Тед — тренер з американського футболу, який за дивним збігом обставин очолює клуб англійської Прем’єр-ліги. Він не знає всіх правил європейського футболу, постійно натрапляє на інтриги власниці клубу, але завжди залишається добрим, відкритим і щирим. Його оптимізм і бажання допомогти людям навколо змушують посміхатися навіть у найсумніші дні. Це серіал про те, що щирість і людяність важливіші за амбіції і статус, і що добрий настрій може змінити навіть непросту ситуацію.

"Хитрощі"

Це історія про зіткнення двох поколінь коміків: Дебори Венс, легендарної зірки стендапу, яка поступово втрачає популярність, та Ави, молодої авторки гумористичних текстів, яка пережила коротку славу і потрапила у "забуття" через скандальний твіт. Серіал досліджує конфлікти, амбіції та сміливість у світі комедії, але робить це з гумором і тонким відчуттям часу. Дебора та Ава постійно штовхають одна одну до несподіваних рішень, і саме в цьому напруженні виникають найсмішніші та найщиріші моменти. 

Раніше ми писали про серіали з високим рейтингом, які варто подивитися любителям стрічок 2000-х.

Також ми повідомляли, який мінісеріал 2025 року за відгуками глядачів просто 10/10.

фільм серіал комедія драма добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації