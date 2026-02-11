Популярні комедійні серіали, які підкорили світ — їх можна дивитися вічно

Герої серіалу "Тед Лассо". Кадр з відео

Коли день видається важким, іноді хочеться просто сісти на диван і подивитися щось, що змусить усміхнутися. Для таких випадків є три серіали, які дарують найприємніші моменти.

Новини.LIVE розповість про них більше.

Які комедійні серіали подивитись

"Американська сімейка"

Це не просто комедія про родину, а маленький всесвіт із власними правилами й непередбачуваними ситуаціями. Клер намагається виростити дітей, не повторюючи власних помилок, а Філ впевнено демонструє, що розуміє покоління Z, хоча молодь має на це іншу думку. Старша дочка Гейлі захоплена світським життям і романтикою, середня Алекс відзначається гострим розумом, а малюк Люк живе у своєму фантастичному світі. Родичі додають ще більше хаосу: дідусь Джей із молодою дружиною Глорією, брати та прийомні діти — у такій сім’ї неможливо нудьгувати.

"Тед Лассо"

Серіал про людину, яка, здавалося б, абсолютно не підготовлена до того, що робить. Тед — тренер з американського футболу, який за дивним збігом обставин очолює клуб англійської Прем’єр-ліги. Він не знає всіх правил європейського футболу, постійно натрапляє на інтриги власниці клубу, але завжди залишається добрим, відкритим і щирим. Його оптимізм і бажання допомогти людям навколо змушують посміхатися навіть у найсумніші дні. Це серіал про те, що щирість і людяність важливіші за амбіції і статус, і що добрий настрій може змінити навіть непросту ситуацію.

"Хитрощі"

Це історія про зіткнення двох поколінь коміків: Дебори Венс, легендарної зірки стендапу, яка поступово втрачає популярність, та Ави, молодої авторки гумористичних текстів, яка пережила коротку славу і потрапила у "забуття" через скандальний твіт. Серіал досліджує конфлікти, амбіції та сміливість у світі комедії, але робить це з гумором і тонким відчуттям часу. Дебора та Ава постійно штовхають одна одну до несподіваних рішень, і саме в цьому напруженні виникають найсмішніші та найщиріші моменти.

