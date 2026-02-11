Популярные комедийные сериалы, что покорили мир — их можно смотреть вечно

Герои сериала "Тед Лассо". Кадр из видео

Когда день кажется тяжелым, иногда хочется просто сесть на диван и посмотреть что-то, что заставит улыбнуться. Для таких случаев есть три сериала, которые дарят самые приятные моменты.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

Какие комедийные сериалы посмотреть

"Американская семейка"

Это не просто комедия о семье, а маленькая вселенная с собственными правилами и непредсказуемыми ситуациями. Клэр пытается вырастить детей, не повторяя собственных ошибок, а Фил уверенно демонстрирует, что понимает поколение Z, хотя молодежь имеет на это другое мнение. Старшая дочь Хейли увлечена светской жизнью и романтикой, средняя Алекс отличается острым умом, а малыш Люк живет в своем фантастическом мире. Родственники добавляют еще больше хаоса: дедушка Джей с молодой женой Глорией, братья и приемные дети — в такой семье невозможно скучать.

"Тед Лассо"

Сериал о человеке, который, казалось бы, совершенно не подготовлен к тому, что делает. Тед — тренер по американскому футболу, который по странному стечению обстоятельств возглавляет клуб английской Премьер-лиги. Он не знает всех правил европейского футбола, постоянно наталкивается на интриги владелицы клуба, но всегда остается добрым, открытым и искренним. Его оптимизм и желание помочь людям вокруг заставляют улыбаться даже в самые грустные дни. Это сериал о том, что искренность и человечность важнее амбиций и статуса, и что хорошее настроение может изменить даже непростую ситуацию.

"Хитрости"

Это история о столкновении двух поколений комиков: Деборы Вэнс, легендарной звезды стендапа, которая постепенно теряет популярность, и Авы, молодого автора юмористических текстов, которая пережила короткую славу и попала в "забвение" из-за скандального твита. Сериал исследует конфликты, амбиции и смелость в мире комедии, но делает это с юмором и тонким чувством времени. Дебора и Ава постоянно толкают друг друга к неожиданным решениям, и именно в этом напряжении возникают самые смешные и искренние моменты.

