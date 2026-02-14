Видео
Кино Лучшие фильмы и сериалы по мотивам видеоигр

Лучшие фильмы и сериалы по мотивам видеоигр

Дата публикации 14 февраля 2026 21:20
Лучшие фильмы и сериалы по мотивам видеоигр - адаптации, которые стоит увидеть
Красивые девушки в лесу. Кадр из сериала "Ведьмак"

Экранизации популярных игр перестали быть просто развлекательными проектами. Современные сериалы из игровых миров создают настоящие истории о героях, их выборах и последствиях, которые затягивают и детей, и взрослых.

Новини.LIVE собрали несколько фильмов и сериалов, где приключения переплетаются с внутренними конфликтами персонажей, а фантастика имеет особый вид.

Читайте также:

Популярные фильмы и сериалы на основе игр

"Ведьмак"

Сериал переносит зрителя на континент, где Геральт выступает отшельническим охотником на чудовищ и постоянно оказывается между магией и человеческими интригами. Йеннифер стремится контролировать свою силу, Цирилла ищет свое место в мире, а Геральт при этом пытается балансировать между собственными принципами и опасностью, подстерегающей на каждом шагу. Сюжет сводит их вместе, но каждый из героев несет свой груз и тайны, из-за чего их взаимодействие становится непредсказуемым.

"Кастлвания"

Сериал рассказывает о Лизе, девушке, которая решилась переступить границы запретного и обратиться к графу Дракуле, чтобы научиться искусству лечения. Ее решимость меняет холодного и отстраненного Дракулу — он открывает для себя человечность и начинает видеть мир другими глазами.

"DOTA: Кровь дракона"

Главным героем в сериале является Девион. Драконы, демоны и приключения становятся лишь фоном для его истории о смелости, вере в себя и способности менять мир вокруг. Встреча с принцессой Мираной переворачивает жизнь Дэвиона, заставляя переосмыслить его собственные ценности.

"Mortal Kombat"

В фильме судьба мира зависит от трех мастеров боевых искусств, собранных на таинственном острове. Им предстоит сойтись в смертельном турнире, где каждый удар и каждый выбор имеют значение. Конфликт с темными силами заставляет героев не только бороться за собственную жизнь, но и искать способ спасти других.

Ранее мы писали о том, какие шедевры от Netflix стоит увидеть. Эти мультфильмы понравятся, как детям, так и взрослым.

Также мы делились подборкой культовых аниме, которые являются одними из лучших.

кино сериал игра подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
