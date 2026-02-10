Видео
Видео

Главная Кино Легендарная классика — подборка культовых аниме на все времена

Легендарная классика — подборка культовых аниме на все времена

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:12
Лучшие культовые аниме — что посмотреть настоящему ценителю
Кадр из аниме "Принцесса Мононоке"

В 1985 году в Японии появилась студия, которая навсегда изменила представление об аниме. Хаяо Миядзаки и Исао Такахато решили посвятить себя созданию полнометражных мультфильмов, где каждая история — маленькая вселенная с собственными правилами и чудесами. Их работы не просто развлекают, они касаются человеческих эмоций и заставляют задуматься над жизнью.

Новини.LIVE расскажет о 3 культовых аниме.

Читайте также:

Культовые аниме с глубоким смыслом

"Унесенные призраками"

История начинается с переезда семьи Огино. Дорога ведет их в таинственный город, где правит колдунья Юбаба, а незнакомцев превращают в свиней. Тихиро, дочь семьи, не становится исключением, но ей помогает мальчик-дракон Хаку. Чтобы спасти родителей, девушке приходится работать на Юбабу, осваивать новые умения и находить союзников в мире духов, среди которых Безликий Дух и Дедушка Камадзи. Испытания и приключения, которые ждут Тихиро, меняют ее навсегда, делая сильнее и смелее.

"Принцесса Мононоке"

Главный герой Аситака получает смертельное проклятие после схватки с демоном. Чтобы спасти себя, он отправляется в далекие земли и попадает в город Татара-ба. Люди вырубают лес, разгневав духов природы, и город ведет войну с лесными существами. Аситака оказывается между двумя светилами — людьми и духами леса. Здесь он встречает Сан, девушку, воспитанную волками, которая борется за свой дом. Ему приходится выбирать, кому доверять, а кому помогать, балансируя между долгом и совестью.

"Мой сосед Тоторо"

Аниме рассказывает о переезде сестер Сацуки и Мэй в деревню. В старом доме их ждут маленькие духи, а самый большой — Тоторо — становится другом и защитником детей. Пока мать в больнице, девочки учатся находить радость в мелочах: от прогулок по саду до неожиданных встреч с лесными существами. Тоторо показывает, что мир может быть таинственным и добрым, особенно когда его воспринимают без страха и с открытым сердцем.





Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
