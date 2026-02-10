Найкращі культові аніме — що подивитись справжньому поціновувачу

Кадр з аніме "Принцеса Мононоке"

У 1985 році в Японії з’явилася студія, яка назавжди змінила уявлення про аніме. Хаяо Міядзакі та Ісао Такахато вирішили присвятити себе створенню повнометражних мультфільмів, де кожна історія — маленький всесвіт із власними правилами і дивами. Їхні роботи не просто розважають, вони торкаються людських емоцій і змушують замислитися над життям.

Новини.LIVE розповість про 3 культові аніме.

Культові аніме з глибоким сенсом

"Віднесені привидами"

Історія починається з переїзду сім’ї Огіно. Дорога веде їх у таємниче місто, де править чаклунка Юбаба, а незнайомців перетворюють на свиней. Тіхіро, дочка сім’ї, не стає виключенням, але їй допомагає хлопчик-дракон Хаку. Щоб врятувати батьків, дівчині доводиться працювати на Юбабу, освоювати нові вміння та знаходити союзників у світі духів, серед яких Безликий Дух і Дідусь Камадзі. Випробування та пригоди, які чекають на Тіхіро, змінюють її назавжди, роблячи сильнішою і сміливішою.

"Принцеса Мононоке"

Головний герой Асітака отримує смертельне прокляття після сутички з демоном. Щоб врятувати себе, він вирушає у далекі землі й потрапляє до міста Татара-ба. Люди вирубують ліс, розгнівавши духів природи, і місто веде війну з лісовими істотами. Асітака опиняється між двома світилами — людьми і духами лісу. Тут він зустрічає Сан, дівчину, виховану вовками, яка бореться за свій дім. Йому доводиться вибирати, кому довіряти, а кому допомагати, балансуючи між обов’язком і совістю.

"Мій сусід Тоторо"

Аніме розповідає про переїзд сестер Сацукі та Мей у село. У старому будинку їх чекають маленькі духи, а найбільший — Тоторо — стає другом і захисником дітей. Поки мати в лікарні, дівчата вчаться знаходити радість у дрібницях: від прогулянок по саду до несподіваних зустрічей із лісовими істотами. Тоторо показує, що світ може бути таємничим і добрим, особливо коли його сприймають без страху і з відкритим серцем.

