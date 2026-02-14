Найкращі фільми та серіали за мотивами відеоігор — адаптації, що варто побачити

Гарні дівчата в лісі. Кадр з серіалу "Відьмак"

Екранізації популярних ігор перестали бути просто розважальними проєктами. Сучасні серіали з ігрових світів створюють справжні історії про героїв, їхні вибори та наслідки, які затягують і дітей, і дорослих.

Новини.LIVE зібрали кілька фільмів та серіалів, де пригоди переплітаються з внутрішніми конфліктами персонажів, а фантастика має особливий вигляд.

Популярні фільми та серіали на основі ігор

"Відьмак"

Серіал переносить глядача на континент, де Геральт виступає відлюдним мисливцем на чудовиськ і постійно опиняється між магією та людськими інтригами. Йеннифер прагне контролювати свою силу, Цірілла шукає своє місце у світі, а Геральт при цьому намагається балансувати між власними принципами і небезпекою, що чатують на кожному кроці. Сюжет зводить їх разом, але кожен із героїв несе свій тягар і таємниці, через що їхня взаємодія стає непередбачуваною.

"Кастлванія"

Серіал розповідає про Лізу, дівчину, яка наважилася переступити межі забороненого і звернутися до графа Дракули, щоб навчитися мистецтву лікування. Її рішучість змінює холодного та відстороненого Дракулу — він відкриває для себе людяність і починає бачити світ іншими очима.

"DOTA: Кров дракона"

Головним героєм в серіалі є Девіон. Дракони, демони і пригоди стають лише тлом для його історії про сміливість, віру в себе та здатність змінювати світ навколо. Зустріч із принцесою Міраною перевертає життя Девіона, змушуючи переосмислити його власні цінності.

"Mortal Kombat"

У фільмі доля світу залежить від трьох майстрів бойових мистецтв, зібраних на таємничому острові. Їм доведеться зійтися у смертельному турнірі, де кожен удар і кожен вибір мають значення. Конфлікт із темними силами змушує героїв не тільки боротися за власне життя, а й шукати спосіб врятувати інших.

