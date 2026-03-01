Видео
Видео

Лучший триллер, что стал культовым — эталон этого жанра

Лучший триллер, что стал культовым — эталон этого жанра

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 04:58
Лучший триллер в мире — этот фильм считают культовым
Ричард Гир в триллере. Кадр из видео

Есть фильмы, которые посмотрел и забывал уже на следующий день. А есть такие, что остаются в памяти надолго. "Первобытный страх" — именно из тех. Он не давит спецэффектами и не пытается приковать внимание кровью. Его оружие — люди и их тайны.

Новини.LIVE расскажет об этом фильме больше.

Легендарный триллер "Первобытный страх", что стоит посмотреть

История начинается с громкого убийства архиепископа. В центре сюжета оказывается напуганный парень Аарон, которого находят на месте преступления. Все доказательства против него. Но он сам утверждает, что невиновен. И его взгляду хочется поверить.

За дело берется адвокат Мартин Вейл — харизматичный, самоуверенный, влюбленный в телекамеры. Ему нравятся сложные процессы. Ему нравится внимание. И он почти уверен, что сможет выиграть. Сначала это для него — игра. Очередной шанс засветиться. Но очень быстро он теряет контроль над этой игрой.

Отдельная история — это дебютная роль Эдварда Нортона. Трудно поверить, что это его первый большой фильм. Его Аарон — тихий, растерянный, с мягким голосом и детской улыбкой. И именно в этой мягкости есть что-то тревожное. Нортон не переигрывает. Он будто проживает каждую секунду. Из-за этого финал еще более неожиданный.

И вот о финале. Даже если вы знаете, что там будет неожиданный поворот, это не спасает. Потому что дело не только в самом факте неожиданности. Дело в том, как к ней подводят. Маленькими деталями. Едва заметными намеками. Едва заметными изменениями в интонации. Когда правда открывается, вы точно удивитесь.

США кино фильм Криминал триллеры
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
