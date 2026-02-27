Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Такого більше не знімають — культовий фільм 90-х на вечір

Такого більше не знімають — культовий фільм 90-х на вечір

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 12:24
Легендарне кіно 90-х — чому цей шедевр досі не має рівних
Гаррісон Форд у фільмі "Утікач". Кадр з відео

Деякі фільми ніби зняті "на роки". Їх не хочеться порівнювати з новими релізами. Просто дивитися. Як у випадку зі стрічкою "Утікач". Якщо ви ще її не бачили — без іронії, вам пощастило. Перше знайомство з таким кіно не повторюється.

Новини.LIVE розповість про цю картину більше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Утікач"

Доктор Річард Кімбл — успішний хірург із Чикаго. У нього є кар’єра, дім, дружина. І за одну ніч усе це зникає. Його дружину вбивають, а винним визнають саме його. Його чекає суд, вирок, а потім довічне. Без шансів щось пояснити. І тут доля дає дивний, жорсткий, але єдиний шанс — втечу.

Втеча з в’язниці тут не має героїчний вигляд, та й Кімбл не схожий на бойовика. Він не хоче адреналіну. Йому потрібно одне — з’ясувати правду і залишитися живим. Поки він сам розплутує нитки злочину, по його сліду йде маршал Семюел Джерард. 

Гаррісон Форд у ролі Кімбла тут максимально живий. Його герой постійно втомлений, насторожений, злий і впертий. Йому віриш і це головне. У "Утікачі" важливі погляди, паузи, короткі діалоги. Це кіно з часів, коли спецефекти не рятували слабкий сценарій. Коли історія тримала глядача сама. 

Якщо вам хочеться справжнього, дорослого трилера з сенсом — "Утікач" точно варто зберегти на вечір. І, можливо, ще одного перегляду згодом.

Раніше ми писали про те, який фільм з Дакотою Фаннінг вартий уваги. Це розкішний садистський трилер.

Також ми повідомляли, в якому новому фільмі можна побачити зірку серіалу "Дуже дивні дива". Він трохи змінив своє амплуа.

фільм фільм 90-ті бойовики трилери
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації