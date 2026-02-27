Легендарне кіно 90-х — чому цей шедевр досі не має рівних

Гаррісон Форд у фільмі "Утікач". Кадр з відео

Деякі фільми ніби зняті "на роки". Їх не хочеться порівнювати з новими релізами. Просто дивитися. Як у випадку зі стрічкою "Утікач". Якщо ви ще її не бачили — без іронії, вам пощастило. Перше знайомство з таким кіно не повторюється.

Новини.LIVE розповість про цю картину більше.

Реклама

Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Утікач"

Доктор Річард Кімбл — успішний хірург із Чикаго. У нього є кар’єра, дім, дружина. І за одну ніч усе це зникає. Його дружину вбивають, а винним визнають саме його. Його чекає суд, вирок, а потім довічне. Без шансів щось пояснити. І тут доля дає дивний, жорсткий, але єдиний шанс — втечу.

Втеча з в’язниці тут не має героїчний вигляд, та й Кімбл не схожий на бойовика. Він не хоче адреналіну. Йому потрібно одне — з’ясувати правду і залишитися живим. Поки він сам розплутує нитки злочину, по його сліду йде маршал Семюел Джерард.

Гаррісон Форд у ролі Кімбла тут максимально живий. Його герой постійно втомлений, насторожений, злий і впертий. Йому віриш і це головне. У "Утікачі" важливі погляди, паузи, короткі діалоги. Це кіно з часів, коли спецефекти не рятували слабкий сценарій. Коли історія тримала глядача сама.

Якщо вам хочеться справжнього, дорослого трилера з сенсом — "Утікач" точно варто зберегти на вечір. І, можливо, ще одного перегляду згодом.

Раніше ми писали про те, який фільм з Дакотою Фаннінг вартий уваги. Це розкішний садистський трилер.

Також ми повідомляли, в якому новому фільмі можна побачити зірку серіалу "Дуже дивні дива". Він трохи змінив своє амплуа.