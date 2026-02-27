Культовое кино 90-х — этот шедевр до сих пор не имеет равных

Харрисон Форд в фильме "Беглец". Кадр из видео

Некоторые фильмы будто сняты "на годы". Их не хочется сравнивать с новыми релизами, а просто пересматривать время от времени. Спокойный в начале, напряженный в середине и очень честный в финале. Если вы еще не видели фильм "Беглец"— вам повезло.

Новини.LIVE расскажет об этой картине больше.

Почему стоит посмотреть фильм "Беглец"

Доктор Ричард Кимбл — успешный хирург из Чикаго. У него есть карьера, дом, жена. И за одну ночь все это исчезает. Его жену убивают, а виновным признают именно его. Его ждет суд, приговор, а затем пожизненное. Без шансов что-то объяснить. И тут судьба дает странный, жесткий, но единственный шанс — побег.

Побег из тюрьмы здесь не имеет героический вид, да и Кимбл не похож на боевика. Он не хочет адреналина. Ему нужно одно — выяснить правду и остаться в живых. Пока он сам распутывает нити преступления, по его следу идет маршал Сэмюэл Джерард.

Харрисон Форд в роли Кимбла здесь максимально живой. Его герой постоянно уставший, настороженный, злой и упрямый. Ему веришь и это главное. В "Беглеце" важны взгляды, паузы, короткие диалоги. Это кино из времен, когда спецэффекты не спасали слабый сценарий. Когда история держала зрителя сама.

Если вам хочется настоящего, взрослого триллера со смыслом — "Беглец" точно стоит сохранить на вечер. И, возможно, еще одного просмотра впоследствии.

