Лучшая комедия со звездой "Венздей" — она точно достойна внимания

Сериал "Венздей" сделал Дженну Ортегу лицом новой готической эстетики, из-за чего многие забыли, что у нее есть и комедийный талант. В комедиях она чувствует себя как рыба в воде — моменты с ней в таких фильмах всегда вызывают искренний смех.

Новини.LIVE расскажет о фильме с ней, который стоит внимания.

Почему стоит посмотреть комедию с Дженной Ортегой

Комедийный фильм с ее участием не просто очередная работа в резюме актрисы, а история, которая заставляет откладывать телефоны и вместе с семьей погружаться в приключения.

"День "да"" рассказывает о семье, где родители решают однажды выполнять любое желание детей. От самых смелых фантазий до неожиданных просьб — все под контролем, но одновременно и с непредсказуемыми последствиями. Получается день, когда обычные правила отходят на второй план, а маленькие мечты становятся настоящей реальностью.

Фильм стоит смотреть всей семьей. Здесь нет драматических поворотов или глубоких психологических подводных течений — только простые, живые ситуации, которые вызывают улыбку. Дженнифер Гарнер стала украшением этой истории — ее игра делает даже знакомые сцены свежими и интересными.

Если искать оценку в баллах, то 8/10 — и это честно. "День "да"" больше похож на домашнее кино: его можно смотреть вместе с детьми, делая параллельно пазлы, или просто провести приятный вечер в семейном кругу. И хотя ничего принципиально нового вы здесь не найдете, легкость и остроумие фильма делают его ценным выбором для тех, кто хочет просто отдохнуть и посмеяться.

