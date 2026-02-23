Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Забавная комедия со звездой "Венздей" — стоит посмотреть этот шедевр

Забавная комедия со звездой "Венздей" — стоит посмотреть этот шедевр

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:12
Лучшая комедия со звездой "Венздей" — она точно достойна внимания
Дженна Ортега в комедии. Кадр из видео

Сериал "Венздей" сделал Дженну Ортегу лицом новой готической эстетики, из-за чего многие забыли, что у нее есть и комедийный талант. В комедиях она чувствует себя как рыба в воде — моменты с ней в таких фильмах всегда вызывают искренний смех.

Новини.LIVE расскажет о фильме с ней, который стоит внимания.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть комедию с Дженной Ортегой

Комедийный фильм с ее участием не просто очередная работа в резюме актрисы, а история, которая заставляет откладывать телефоны и вместе с семьей погружаться в приключения.

"День "да"" рассказывает о семье, где родители решают однажды выполнять любое желание детей. От самых смелых фантазий до неожиданных просьб — все под контролем, но одновременно и с непредсказуемыми последствиями. Получается день, когда обычные правила отходят на второй план, а маленькие мечты становятся настоящей реальностью.

Фильм стоит смотреть всей семьей. Здесь нет драматических поворотов или глубоких психологических подводных течений — только простые, живые ситуации, которые вызывают улыбку. Дженнифер Гарнер стала украшением этой истории — ее игра делает даже знакомые сцены свежими и интересными.

Если искать оценку в баллах, то 8/10 — и это честно. "День "да"" больше похож на домашнее кино: его можно смотреть вместе с детьми, делая параллельно пазлы, или просто провести приятный вечер в семейном кругу. И хотя ничего принципиально нового вы здесь не найдете, легкость и остроумие фильма делают его ценным выбором для тех, кто хочет просто отдохнуть и посмеяться.

Ранее мы писали о лучших комедиях для всей семьи. Эта та самая подборка, которая точно стоит внимания.

Также мы сообщали, какие британские сериалы отличаются хорошим и качественным юмором. С ними вас ждут незабываемые вечера.

кино фильм Дженна Ортега комедия
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации