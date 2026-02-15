Культовые комедии для зумеров — что посмотреть с друзьями

Героиня фильма "Нэнси Дрю". Кадр из видео

Если ищете смешное кино, чтобы посмеяться вместе с друзьями, то у нас для вас несколько фильмов, где герои попадают в забавные ситуации, а истории воспринимаются легко и непринужденно.

Новини.LIVE расскажет о лентах, которые точно развлекут даже тех, кто не очень любит длинные комедии.

"Мачо и ботан"

Шмидт и Дженко были врагами еще в школе, но время и различные приключения сводят их в полицейской академии. Они не звезды службы, но когда появляется шанс работать под прикрытием в старшей школе, ребята хватаются за него. Они должны научиться работать вместе, хотя старые обиды время от времени напоминают о себе. Под видом "обычных учеников" они пытаются раскрыть дело с наркоторговлей.

"Нэнси Дрю"

Нэнси вместе с отцом переезжает в новый город, где их дом когда-то принадлежал голливудской актрисе. Девушка хотела бы быть простой школьницей, но любознательность не дает покоя. Вскоре с ней начинают происходить странные вещи: исчезают важные документы, слышны шаги ночью. Нэнси понимает, что за этими событиями стоят люди, а не призраки, и пытается самостоятельно распутать клубок тайн, не растеряв при этом друзей.

"Неудачники"

Пи Джей и Джози всегда немного "не такие", и даже в школе это создает проблемы. Они мечтают о популярности, но каждая попытка сблизиться со звездами заканчивается провалом. После одного курьезного случая с местным спортсменом они вынуждены придумать клуб самообороны, чтобы избежать наказания. Но их клуб превращается в нечто большее.

