Культові комедії для зумерів — що подивитись із друзями

Героїня фільму "Ненсі Дрю". Кадр з відео

Якщо шукаєте смішне кіно, щоб посміятися разом із друзями, то у нас для вас кілька фільмів, де герої потрапляють у кумедні ситуації, а історії сприймаються легко та невимушено.

Новини.LIVE розповість про стрічки, що точно розважать навіть тих, хто не дуже любить довгі комедії.

"Мачо і ботан"

Шмідт і Дженко були ворогами ще в школі, але час і різні пригоди зводять їх у поліцейській академії. Вони не зірки служби, але коли з’являється шанс працювати під прикриттям у старшій школі, хлопці хапаються за нього. Вони мають навчитися працювати разом, хоча старі образи час від часу нагадують про себе. Під виглядом "звичайних учнів" вони намагаються розкрити справу з наркоторгівлею.

"Ненсі Дрю"

Ненсі разом із батьком переїжджає в нове місто, де їхній дім колись належав голлівудській акторці. Дівчина хотіла б бути простою школяркою, але допитливість не дає спокою. Незабаром з нею починають відбуватися дивні речі: зникають важливі документи, чути кроки вночі. Ненсі розуміє, що за цими подіями стоять люди, а не привиди, і намагається самостійно розплутати клубок таємниць, не розгубивши при цьому друзів.

"Невдахи"

Пі Джей і Джозі завжди трохи "не такі", і навіть у школі це створює проблеми. Вони мріють про популярність, але кожна спроба зблизитися із зірками закінчується провалом. Після одного курйозного випадку з місцевим спортсменом вони змушені придумати клуб самооборони, щоб уникнути покарання. Але їх клуб перетворюється на щось більше.

