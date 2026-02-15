Відео
Комедії, що стали культовими — добірка для нового покоління

Дата публікації: 15 лютого 2026 03:21
Культові комедії для зумерів — що подивитись із друзями
Героїня фільму "Ненсі Дрю". Кадр з відео

Якщо шукаєте смішне кіно, щоб посміятися разом із друзями, то у нас для вас кілька фільмів, де герої потрапляють у кумедні ситуації, а історії сприймаються легко та невимушено. 

Новини.LIVE розповість про стрічки, що точно розважать навіть тих, хто не дуже любить довгі комедії.

Читайте також:

Культові комедії, які сподобаються зумерам

"Мачо і ботан"

Шмідт і Дженко були ворогами ще в школі, але час і різні пригоди зводять їх у поліцейській академії. Вони не зірки служби, але коли з’являється шанс працювати під прикриттям у старшій школі, хлопці хапаються за нього. Вони мають навчитися працювати разом, хоча старі образи час від часу нагадують про себе. Під виглядом "звичайних учнів" вони намагаються розкрити справу з наркоторгівлею.

"Ненсі Дрю"

Ненсі разом із батьком переїжджає в нове місто, де їхній дім колись належав голлівудській акторці. Дівчина хотіла б бути простою школяркою, але допитливість не дає спокою. Незабаром з нею починають відбуватися дивні речі: зникають важливі документи, чути кроки вночі. Ненсі розуміє, що за цими подіями стоять люди, а не привиди, і намагається самостійно розплутати клубок таємниць, не розгубивши при цьому друзів.

"Невдахи"

Пі Джей і Джозі завжди трохи "не такі", і навіть у школі це створює проблеми. Вони мріють про популярність, але кожна спроба зблизитися із зірками закінчується провалом. Після одного курйозного випадку з місцевим спортсменом вони змушені придумати клуб самооборони, щоб уникнути покарання. Але їх клуб перетворюється на щось більше.

Раніше ми писали про те, продовження якої легендарної комедії очікується цього року.

Також ми повідомляли про кращі фільми з відомим комедійним актором Джимом Керрі. 

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
