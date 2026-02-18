Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Только качественный юмор — 3 британских сериала, что стоит посмотреть

Только качественный юмор — 3 британских сериала, что стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:24
Британские комедийные сериалы на вечер — 3 лучших для просмотра
Главный герой сериала "Тед Лассо". Кадр из видео

Британское телевидение умеет то, что не всем под силу: рассказывать истории таким образом, что они остаются с нами надолго. Их сериалы цепляют своим юмором и искренностью.

Новини.LIVE расскажет о трех сериалах, которые можно включить вечером.

Реклама
Читайте также:

Какие британские сериалы стоит посмотреть

"Один день"

Шотландия, 1988 год. Выпускная ночь. Двое студентов — Декстер и Эмма — проводят вместе несколько часов, которые должны были бы стать началом чего-то большого. Но вместо громких признаний на утро —- они просто расходятся. И вот в чем магия этой истории: каждая серия — это один и тот же день года. Они встречаются снова и снова, но уже в разных городах. С другими людьми рядом.

Это сериал не столько о любви, сколько о времени. О том, как мы боимся сказать главное. О случайностях, которые на самом деле не случайны.

"Сексуальное образование"

На первый взгляд, обычная школа. Подростки, первые влюбленности, неловкость, бунт. Но здесь есть Отис — сын сексолога, который вдруг решает, что может помогать одноклассникам разобраться с их страхами и вопросами о теле и чувствах. Вместе с Мейв он открывает подпольную "клинику". И начинается то, что сначала кажется комедией, а на самом деле оказывается очень честным разговором о взрослении.

Здесь много юмора, но он не для галочки. А еще много неудобных тем, которые обычно в школе замалчивают. И если копнуть глубже, это история о принятии себя.

"Тед Лассо"

Американский тренер по американскому футболу вдруг оказывается в Англии, чтобы руководить футбольным клубом, в правилах которого почти не разбирается. Звучит как абсурд? Именно так все и начинается. Теда нанимают не для побед, а чтобы он провалился. Но тут происходит неожиданное, ведь он не собирается сдаваться. Его оружие — не тактика, а человечность.

Ранее мы писали о том, какие интересные сериалы вышли на Netflix. Их захочется пересмотреть не один раз.

Также мы сообщали, какой немецкий сериал о шпионах стоит внимания. Всего есть два сезона.

Великобритания кино сериал комедия драма
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации