Британские комедийные сериалы на вечер — 3 лучших для просмотра

Британское телевидение умеет то, что не всем под силу: рассказывать истории таким образом, что они остаются с нами надолго. Их сериалы цепляют своим юмором и искренностью.

Новини.LIVE расскажет о трех сериалах, которые можно включить вечером.

"Один день"

Шотландия, 1988 год. Выпускная ночь. Двое студентов — Декстер и Эмма — проводят вместе несколько часов, которые должны были бы стать началом чего-то большого. Но вместо громких признаний на утро —- они просто расходятся. И вот в чем магия этой истории: каждая серия — это один и тот же день года. Они встречаются снова и снова, но уже в разных городах. С другими людьми рядом.

Это сериал не столько о любви, сколько о времени. О том, как мы боимся сказать главное. О случайностях, которые на самом деле не случайны.

"Сексуальное образование"

На первый взгляд, обычная школа. Подростки, первые влюбленности, неловкость, бунт. Но здесь есть Отис — сын сексолога, который вдруг решает, что может помогать одноклассникам разобраться с их страхами и вопросами о теле и чувствах. Вместе с Мейв он открывает подпольную "клинику". И начинается то, что сначала кажется комедией, а на самом деле оказывается очень честным разговором о взрослении.

Здесь много юмора, но он не для галочки. А еще много неудобных тем, которые обычно в школе замалчивают. И если копнуть глубже, это история о принятии себя.

"Тед Лассо"

Американский тренер по американскому футболу вдруг оказывается в Англии, чтобы руководить футбольным клубом, в правилах которого почти не разбирается. Звучит как абсурд? Именно так все и начинается. Теда нанимают не для побед, а чтобы он провалился. Но тут происходит неожиданное, ведь он не собирается сдаваться. Его оружие — не тактика, а человечность.

