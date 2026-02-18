Відео
Тільки якісний гумор — 3 британські серіали, що варто подивитися

Тільки якісний гумор — 3 британські серіали, що варто подивитися

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:24
Британські комедійні серіали на вечір — 3 найкращі для перегляду
Головний герой серіалу "Тед Лассо". Кадр з відео

Британське телебачення вміє те, що не всім під силу: розповідати історії таким чином, що вони залишаються з нами надовго. Їх серіали чіпляють своїм гумором та щирістю.

Новини.LIVE розповість про три серіали, які можна ввімкнути ввечері.

Читайте також:

Які британські серіали варто подивитись

"Один день"

Шотландія, 1988 рік. Випускна ніч. Двоє студентів — Декстер і Емма — проводять разом кілька годин, які мали б стати початком чогось великого. Але замість гучних зізнань на ранок — вони просто розходяться. І ось у чому магія цієї історії: кожна серія — це один і той самий день року. Вони зустрічаються знову і знову, але вже в різних містах. З іншими людьми поруч. 

Це серіал не стільки про кохання, скільки про час. Про те, як ми боїмося сказати головне. Про випадковості, які насправді не випадкові. 

"Сексуальна освіта"

На перший погляд, звичайна школа. Підлітки, перші закоханості, ніяковість, бунт. Але тут є Отіс — син сексологині, який раптом вирішує, що може допомагати однокласникам розібратися з їхніми страхами й питаннями про тіло та почуття. Разом із Мейв він відкриває підпільну "клініку". І починається те, що спершу здається комедією, а насправді виявляється дуже чесною розмовою про дорослішання.

Тут багато гумору, але він не для галочки. А ще багато незручних тем, які зазвичай у школі замовчують. І якщо копнути глибше, це історія про прийняття себе. 

"Тед Лассо"

Американський тренер з американського футболу раптом опиняється в Англії, щоб керувати футбольним клубом, у правилах якого майже не тямить. Звучить як абсурд? Саме так усе і починається. Теда наймають не для перемог, а щоб він провалився. Але тут стається неочікуване, адже він не збирається здаватися. Його зброя — не тактика, а людяність.

Раніше ми писали про те, які цікаві серіали вийшли на Netflix. Їх захочеться передивитись не один раз.

Також ми повідомляли, який німецький серіал про шпигунів вартий уваги. Всього є два сезони.

Великобританія фільм серіал комедія драма
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
